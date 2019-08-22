颱風白鹿逼近 政院召開前置情資研判會議

（中央社記者顧荃台北22日電）輕颱白鹿朝台灣移動，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室召開跨部會情資研判會議，要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

中央氣象局表示，白鹿颱風將於明天至25日期間影響台灣，明天下半日開始外圍環流將逐漸接近，將為台灣帶來明顯降雨。

災防辦表示，白鹿颱風影響台灣地區適逢週休假日，各級政府應提升警戒及防災應變運作機制，加強宣導民眾做好防颱準備，同時請中央氣象局持續監控颱風動態，與各防災單位保持密切聯繫。

災防辦說，針對近期豪雨災害尚未復建完成的公共工程設施及場所，請相關單位強化防護整備措施，並督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備、河川疏浚、土石流治理工程及施工中各項工程防災措施。

災防辦表示，針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，請交通部預做規劃及配套措施，尤對於東部地區易致災公路段，應預先作好其他備援疏運方案，減少因災害造成的交通衝擊。另鑒於近期豪雨災害與颱風侵襲，可能造成農產品價格波動影響，請農委會及早啟動防範蔬果價格波動的風險處置機制，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。

災防辦也提醒民眾，週休假期進行各項戶外活動，應隨時注意天氣預報，配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。（編輯：林興盟）1080822