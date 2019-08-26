國軍新式迷彩雨衣亮相 變身帳篷有玄機

（中央社記者游凱翔台北26日電）陸軍7月已全數換發防水、耐磨的新式數位迷彩雨衣，包括「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」款式；特別的是，只要結合2件兩用式雨衣並以骨架支撐，可成為臨時帳篷。

曾在陸軍服役的民眾都有相同經驗，每逢下雨穿上舊式的草綠色雨衣時，往往外面下大雨、裡面下小雨，不僅被戲稱為「雙濕牌」雨衣，更因透氣度不佳全身難耐。

不過，陸軍後勤指揮部7月已將最新的「國軍數位迷彩雨衣」全數撥發給陸軍志願役官兵，並在這次白鹿颱風來襲時，實地穿著新式雨衣執行救災任務。

後勤指揮部下午召開記者會，公布數位迷彩雨衣款式及功能。後勤部補給處營運管理科長方君豪上校表示，共區分為3種款式，分別是軍士官穿著、單價新台幣1258元的「大衣式雨衣」，以及士兵所穿著、單價1622元的「兩截式雨衣」，以及單價1085元、俗稱小飛俠的「兩用式」雨衣。

方君豪指出，新式的數位迷彩雨衣防水能力，超越舊式草綠色雨衣2倍。原本大衣式雨衣束腰為易鬆脫的拉扣式，已改為扣壓式；為增加救災及訓練的靈活度，在兩件式雨衣的上衣下擺兩側設置拉鍊、方便透氣及操作；雨帽採內收式；並有可隱藏式「陸軍」字樣的反光識別。

特別的是，只要將2件「兩用式雨衣」攤平，並將鈕扣結合、以骨架支撐，可成為臨時帳篷供官兵作業使用；針對未來所有類型雨衣的換發方式，方君豪指出，若有耗損、損壞，將由各單位鑑定換補。（編輯：林興盟）1080826

新式的陸軍數位迷彩雨衣，後方有「陸軍」字樣的反光識別，且採可收納方式。中央社記者游凱翔攝 108年8月26日

陸軍換發新式陸軍數位迷彩雨衣，只要將2件「兩用式雨衣」攤平，並將鈕扣結合、以骨架支撐，可成為臨時帳篷供官兵作業使用。中央社記者游凱翔攝 108年8月26日