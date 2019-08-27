陸客限縮影響觀光 陳明通：政府會支持業者過難關

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨立法院黨團今天邀請觀光業者召開協調會，因應中國大陸限縮陸客來台對產業的衝擊，與會的陸委會主委陳明通表示，面對這情勢，政府非常有誠意，支持業者度過難關。

國民黨立法院黨團今天上午召開「台灣海峽兩岸旅行發展協會」及「台北市旅館商業同業公會」陳情協調會，討論中國大陸限縮陸客來台對台灣觀光產業的衝擊，以及無障礙法規鬆綁的相關事宜。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光在會中提到，交通部的補助方案，能否彌補陸客損失，是杯水車薪；他也說，他們有200萬的從業人員，足以影響未來選舉，「讓我們活下去」。觀光產業八成以上都是庶民產業，台灣不照顧庶民要照顧誰。

陳明通在會後受訪表示，旅行業者們提出許多問題，政府部門認真聽取，有些恐無法立即做出政策決定，會將意見再帶回去，做跨部會協調；面對這個情勢，政府非常有誠意，來支持業者度過難關。

由於國民黨立委許毓仁稍早轉述陳明通在會中說，面對現在的情勢會見招拆招，對此，陳明通澄清，那是許毓仁個人的解讀，不是很正確，大陸人民出國受管制，一直都是政策工具，這些風險本來就有所評估，所以這次大陸停止自由行，很快第二天36億元擴大秋冬旅遊補助就出來，這些都在評估之內。

陳明通說，旅行業者經營起來也是很辛苦，這次在大陸停止自由行後，政府很快就推出對策，今天聽取意見，進一步看問題如何幫忙協助解決。

觀光局副局長張錫聰則說，會積極解決相關問題，觀光局絕對會與業者站在一起，不管陸方對台灣的大陸來台旅遊市場怎樣的干擾，政府會在最後一季帶領業者盡力的衝刺，不管是國旅的市場，或是國外來台旅遊的市場，都會進行多元的開拓。

張錫聰也表示，業者短期需要解決的問題，由於涉及跨部會，將問題收集後會送到行政院，由專責的政務委員幫忙協調解決。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，行政院已推出擴大國旅方案，後續多項措施積極規畫中，也期許相關部會通力合作，以多元、永續原則，繼續拚觀光、拚經濟。



李俊俋指出，雞蛋不能放在同一個籃子，是大家都知道的事情，拓展來台旅客多元化，以免單一來源國有嚴重波動，或受政治控制時，導致台灣的觀光發展遭受嚴重波及。（編輯：趙蔚蘭）1080827