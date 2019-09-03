總統訪民視憶蔡同榮 努力達成顧台灣願望

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天參訪民視，並錄製「美鳳有約」節目，與主持人陳美鳳一同下廚做菜；總統參觀民視創辦人蔡同榮辦公室時說，看到照片，就想起蔡同榮過去「顧台灣」的心情，他的願望，大家會努力達成。

蔡總統下午到民視參訪電視節目產業發展情形，民視董事長王明玉、總經理廖季方等人全程陪同。總統參觀電視節目製作、新聞部工作環境和民視史料館，並前往蔡同榮辦公室參觀致意。

總統府發言人林鶴明表示，總統除了參與錄製「美鳳有約」節目，與主持人陳美鳳一同下廚做菜外，也探視八點檔連續劇「大時代」的節目拍攝現場，在製作人王珮華的介紹下，見證劇中演員精湛活潑的演出。

他表示，蔡總統對於民視製作電視節目的品質表示肯定，並親身感受陳美鳳主持的功力。蔡總統也對於「大時代」劇中的台灣街道場景的美術設計感到驚艷，在攝影棚內搭建出逼真的台灣生活實景，證明台灣戲劇節目的製作能力一流。

林鶴明表示，蔡總統前往民視新聞部參觀工作環境，由於民視長期製播台語新聞節目，總統關心台語主播在製播新聞上的情形，並且對於民視長期關心本土並且用心製播新聞內容表示肯定。

他說，蔡總統前往蔡同榮（已故民進黨立委）的辦公室致意，蔡同榮的辦公室完整保留當初位於台北市八德路辦公室的空間規劃。蔡總統在王明玉的介紹下，逐一瀏覽了蔡同榮的珍貴影像記錄。

談及蔡同榮，蔡總統表示，雖然蔡同榮離開一陣子，可是總覺得好像他明天就會出現在門口。過去在民進黨中常會每個禮拜都會看到他，很習慣每個禮拜一定會見面。今天看到這些照片，就想起蔡同榮過去「顧台灣」的心情，大家都深刻體驗。蔡同榮留下來的願望，大家會繼續努力達成。（編輯：謝佳珍）1080903