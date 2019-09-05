拋副手條件 幕僚：郭台銘是政治素人要能互補

（中央社記者余祥台北5日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天針對副手條件表示，郭台銘是政治素人，缺乏政治歷練，因此副手要找可以跟郭台銘互補的人，但至於是個性、性別或經歷互補，她不清楚。

台北市長柯文哲昨天在媒體專訪表示，會思考「郭柯配」的可能性。不過，他今天說「要選就自己選，不然就是台北市長幹到完」。

蔡沁瑜上午接受廣播專訪前接受媒體聯訪，她表示，柯文哲講這些想法時，並未向郭陣營溝通；郭台銘是政治素人，要找可以跟郭互補的人比較好，不過，郭在經濟圈歷練這麼多年，尋找願意為台灣付出的人，應該也不是難事。

媒體追問，柯文哲是否達到這個條件，蔡沁瑜說，柯文哲也是不錯人才，兩邊溝通一直很順暢。

蔡沁瑜接受廣播專訪時重申副手條件，郭台銘認為要找一個可以互補的人，但至於這個互補是個性、性別或是經歷互補，她不清楚，目前郭台銘都是一個人處理副手人選的事。

主持人詢問，既然都在找副手是否代表要參選，蔡沁瑜說，中間變數還很多，也有可能找不到副手。

媒體追問，副手是否鎖定學者、財經界人才，蔡沁瑜僅說，主要是願意為台灣付出、可和郭台銘互補的人；是否有考慮女性副手找前行政院長孫運璿女兒孫璐西，蔡沁瑜說，沒有聽到這個消息，只要是優秀人才，由各界推薦，都會納入考量。

柯文哲指郭台銘會在9月17日前參選，並在10月赴美拜訪美國總統川普。蔡沁瑜說，郭台銘的確會去美國走一趟，郭台銘與美國白宮間的溝通管道不用透過AIT，可以直達白宮。

針對柯文哲稱是要向川普報告參選，蔡沁瑜說，這不需要報告，台灣選舉關美國什麼事，為何要去美國報告，這樣的思考很奇怪，包括之前傳出來說要跟國台辦報告，台灣的總統大選為何總要自我矮化。

至於「郭柯王」結盟是否退燒，蔡沁瑜說，3人合作的方向沒有改變，彼此溝通也很順暢。

媒體詢問，若不是郭柯配，柯文哲的角色為何，蔡沁瑜說，目前還沒有談到職務分配。

針對柯文哲幫郭台銘想了參選口號「霸氣總裁、台灣重開機」，蔡沁瑜說，柯文哲很有創意，也很謝謝他，霸氣總裁一直是郭台銘給外界的形象，若能加上魄力和堅定會更好。（編輯：林興盟）1080905