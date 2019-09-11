郭台銘參選總統態度漸趨明顯 卓榮泰：祝福他們

（中央社記者葉素萍台北11日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘今天同框，被解讀郭台銘選總統態勢漸明顯。民進黨主席卓榮泰說「祝福他們」；擔綱總統蔡英文競選連任組織操盤的民進黨中常委沈發惠說，按既定節奏腳步努力。

柯文哲與郭台銘今天一早到新竹都城隍廟參拜，兩人同框。

民進黨副秘書長林飛帆今天在民進黨中常會前被問到，郭柯合體，選戰情勢是否離「非韓（韓國瑜）家園愈來愈近？」林飛帆說，（郭台銘）還沒有正式宣布，再看看。

擔綱蔡總統競選陣營組織操盤的沈發惠受訪時，不願透露蔡陣營的選情評估，他只說，操之在我的部分，會持續努力，以既定節奏、腳步，為守護台灣這一仗努力。

卓榮泰受訪指出，「祝福他們」、「祝福大家都（中秋）團圓」。

媒體詢問，郭台銘似乎「不團圓」；卓榮泰則說，「他不接受祝福，我也沒辦法。」

卓榮泰指出，民進黨可以做任何對未來選戰策略評估，但個人的動向完全無法預測，等動向底定之後，才能確定下個階段整個選戰策略。

卓榮泰說，這次大選，總統、政黨、區域立委都是有史以來相當複雜的一次選舉，人數眾多、很多政黨參與、選前各項狀況變化詭譎，會造成民調上面相當大的考驗，但等到9月17日（向中選會申請為總統選舉被連署人的最後期限）後，知道確定的候選人、參與的政黨有多少，整個競選策略才會完全成形。（編輯：蘇志宗）1080911