郭台銘退黨 韓國瑜14日跑台中盧秀燕顏清標送暖

（中央社記者余祥台北13日電）力抗郭柯王結盟態勢，國民黨總統參選人韓國瑜14日下鄉台中狂掃21間宮廟，與台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標合體，固守中台灣；15日參加台商聯誼活動，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義也將出席。

中秋節連假3天，韓國瑜14日走訪台中、15日出席國民黨舉辦的大陸台商中秋聯誼茶會。

韓國瑜日前兩度安排到訪台中，一次是初選結束後的感恩之旅，一次則是被正式提名為總統參選人的下鄉之旅，但都因為天災取消。

中台灣一直以來是每次大選的關鍵，過去藍綠皆喊出「決戰中台灣」口號。韓國瑜下鄉之旅已經踩點南投和彰化，明天走訪台中，最後矚目的是盧秀燕的動向。

盧秀燕先前婉拒韓國瑜聯合競選總部主委一職，引發外界解讀，盧秀燕今天被問及是否將陪同韓國瑜，仍語帶保留說，明天就知道了。

不過，韓陣營透露，盧秀燕確定會在北屯紫微宮與北區明德宮天聖堂這兩站與韓國瑜合體，破除外界傳言。

此外，由於郭台銘確定出走國民黨，藍營面臨分裂危機，過去曾公開喊話盼鴻海創辦人郭台銘以大局為重的顏清標，將在大里福興宮及大甲鎮瀾宮陪同韓國瑜參拜，展現地方力挺，為韓國瑜固樁。

根據韓國瑜競選辦公室公布的行程，韓國瑜明天將狂掃21間宮廟，堪稱鐵人行程，從上午8時30分起，參拜南屯萬和宮、文昌官廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮。

下午開始參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、保安宮、朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，最後一站安排在晚間7時59分參拜大甲鎮瀾宮。韓陣營也透露，在大甲鎮瀾宮這一站會搭建小舞台，韓國瑜將發表簡短談話。

韓國瑜15日則將出席國民黨舉辦的大陸台商中秋聯誼茶會，當天包括黨主席吳敦義、前總統馬英九、前主席洪秀柱都將出席，搶攻台商票。

不過，由於馬英九日前為韓國瑜站台時遭韓粉噓下台，事後馬、韓出席同場活動卻錯身未相見，兩人15日是否同框也備受關注。（編輯：楊凱翔）1080913