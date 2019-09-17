法官陳志祥彈劾案不成立 提案監委：尊重

（中央社記者游凱翔台北17日電）針對法官陳志祥違反法官倫理規範案件，監察院今天表示，有12名監委參加3日彈劾審查會，投票結果為6票成立、6票不成立，未過半數彈劾不成立，提案的監委王美玉、方萬富表示尊重。

前法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭105年10月17日判決免除法官職務；陳鴻斌不服提再審，職務法庭於去年3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元，職務法庭2月再判決原判決廢棄，維持免除法官職務確定，陳鴻斌不服提再審，7月遭駁回。

承審陳鴻斌案的受命法官陳志祥日前上廣播節目表示，閱讀相關資料，認為此案不是性騷擾，沒有利用職權性騷擾，不須剝奪陳的法官身分，事後監察委員認為陳志祥違反法官倫理規範，對他提出彈劾。

監察院發布新聞稿表示，陳志祥是基隆地方法院的現任法官，先前兼任司法院職務法庭法官，也就是前法官陳鴻斌再審案的受命法官，陳志祥在107年婦女節做出判決後的3月12日至13日，共8次接受廣播或電視採訪，引發批評。

監察院指出，法官協會首先請求對陳志祥評鑑，接著司法院及民間司改會也請求對他評鑑，經法官評鑑委員會決議並建議申誡一次，送監察院審查，提案委員王美玉、方萬富依調查所得的事證提出彈劾案，但沒有通過。

檢察院指出，監察院於3日進行彈劾審查會，有12名監察委員參加，投票結果6票成立、6票不成立，沒過半數未通過，彈劾不成立。對此，提案的監委王美玉、方萬富表示尊重審查會的決議。

監委王美玉、方萬富表示，監察院是合議制機關，每名委員都是獨立行使職權，此案是社會矚目案件，彈劾沒有通過；但對於案件所涉及法官遲交判決、法官接受媒體訪談內容逾越判決或評議結論、職務法庭評議方式，以及監察院對法官評鑑委員會送審查案件，彈劾未通過，司法院能否作職務監督等制度問題，均攸關司法公正及民眾對司法的信賴，將在調查報告中提出說明。（編輯：趙蔚蘭）1080917