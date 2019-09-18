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首頁 / 政治

台美軍售質量提升 王定宇：八一七公報實質失效

最新更新：2019/09/18 22:50

（中央社記者陳俊華台北18日電）民進黨立委王定宇今天說，今年敲定最新型的F-16V軍售案，是實質打破「美中八一七公報」，可解釋為台美關係大躍進，或是解讀為「八一七公報」實質失效。

王定宇今天在臉書發文表示，美國在台協會（AIT）今天公布前美國總統雷根解密密件，美國與中國在1982年8月17日簽署「八一七公報」，其中對台軍售質與量逐步遞減的要求，後來並沒有被確實執行。

王定宇說，一直有傳聞，雷根總統當時把「中共放棄武力解決台灣問題」與「對台軍售質量遞減」連結，當成美國外交政策「永久必須執行的命令」之雷根備忘錄，17日終於由美國在台協會公布後曝光。

王定宇說，今年敲定的66架最新型的F-16V軍售案，更是在「質的提升」和足足增加一個戰鬥機聯隊，這是實質打破「美中八一七公報」，可以解釋為台美關係大躍進，或是可以解讀「八一七公報」實質失效。

美中1982年簽署「八一七公報」，之後，時任美國總統雷根提出「對台六項保證」，承諾軍售台灣，力保和平決定台灣未來的前途，當時由中華民國外交部對外公布。（編輯：李信寬）1080918

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