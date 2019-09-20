一週斷交兩國 韓國瑜陣營：政府應拿出解決辦法

外交部20日宣布與吉里巴斯終止外交關係，台灣一週內與兩邦交國斷交。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政（中）、外交小組成員陳一新（右）及前外交官介文汲（左）下午在台北舉行記者會，要求總統蔡英文道歉、外交部長吳釗燮下台。中央社記者張新偉攝 108年9月20日

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團顧問陳一新今天表示，總統蔡英文曾批評前總統馬英九外交休兵政策是「外交休克」，但現今5天掉了2個邦交國，簡直讓國人休克，蔡總統應為過去的發言道歉。

台灣16日與南太島國索羅門群島斷交，今天再與吉里巴斯終止外交關係。

國政顧問團外交小組成員陳一新強調，蔡總統稱自己是維護主權的辣台妹，但邦交國的維持就是主權的象徵，每斷一個邦交國，主權就流失一部分，「到時候國格還在嗎？」蔡總統根本不是捍衛主權的總統，而是讓主權一點一滴流失的總統。

國政顧問團總召張善政表示，台灣連續幾天失去邦交國很令人心痛，畢竟每一個邦交國得來不易，他也譴責對岸，不應在這個時間挖台灣的邦交國，動手動腳的作法令人生氣。

不過，張善政說，一個銅板敲不響，蔡總統把邦交國流失講成是對岸挑釁，蔡總統今天聲明更說，要告訴中國一國兩制不可能；但過去前總統馬英九時代，一樣也不接受一國兩制，卻沒相同的斷交情況，因此問題不是一國兩制，是蔡總統的兩岸和外交政策有問題。

張善政認為，面對對岸，並非像蔡總統所言要不就是低頭、要不就是對抗，其實可以既不投降也不敵對，未來將會朝此方向幫韓國瑜規劃兩岸外交政策，走中道路線。

張善政痛批，蔡總統上任以來掉了7個邦交國，只剩下15個邦交國，如果繼續連任4年，邦交國將只剩兩隻手數得出的數量，將成有史以來外交成績最難看的總統。

至於總統慰留外交部長吳釗燮，張善政說，因為蔡總統知道問題不在部長，只要外交、兩岸政策沒有改變，一百個部長也不夠用。

對於蔡總統今天的聲明，張善政感到失望，他認為，蔡總統沒有辦法應付兩岸、外交的惡劣局面，只會嗆對岸，滿足一時爽的心態，應拿出解決辦法，而不是逞一時口舌之快。

前外交官介文汲則說，台灣的外交處境多年來皆是如此，並沒有因為蔡總統上任，這樣的壓力和挑戰就不存在，他質疑，蔡總統在外交部的用人上是否有尊重專業。

介文汲說，在吉里巴斯出現邦交危機時，為什麼在關鍵時刻沒有駐吉里巴斯大使坐鎮，從維繫邦交的角度來看，是致命錯誤，希望蔡政府合理說明原因。（編輯：趙蔚蘭）1080920