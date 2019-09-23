邦交被拔絕不低頭 蔡總統：會持續努力走向世界

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天表示，中國接連利用斷台灣邦交國的方式，希望台灣屈服，但台灣絕對不會低頭，會持續努力走向世界。

蔡總統在總統府接見法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）訪問團。塞沙里尼連續3年來台，蔡總統除表達歡迎外，也感謝塞沙里尼對台灣的支持，在南海及台灣參與世界衛生大會議題上都替台灣挺身而出，當中國今年初重提一國兩制而且不承諾放棄武力時，塞沙里尼也為台灣發聲。

她說，塞沙里尼也關心香港反送中運動的發展，發起議員連署，共同發表公開信，呼籲北京當局以對話取代暴力，正視香港人民的民主訴求。

蔡總統表示，訪賓所做的一切都彰顯出台法共享的民主自由價值，台灣是民主燈塔，因為有各位友人的支持，讓台灣的民主能夠持續地照亮世界。

南太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連斷交。「相信各位也注意到，中國接連利用斷我邦交國的方式，希望台灣屈服」，蔡總統說，但台灣絕對不會低頭，會持續努力走向世界。

她說，這幾年來台灣與法國的夥伴關係更為緊密，法國來台旅客人次每年都在增加，去年全年成長超過12%，下個月觀光局將參加巴黎專業旅展，希望讓更多的法國民眾到台灣來，更加認識台灣。

蔡總統說，正如同去年立法院長蘇嘉全在塞沙里尼熱情接待下，成為史上第一位進入法國國民議會的台灣立法院院長，相信台法關係可以在良好的基礎上持續成長。（編輯：黃瑞弘）1080923