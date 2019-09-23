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首頁 / 政治

高市議會質詢準時結束 鄭文燦認為有效率較重要

最新更新：2019/09/23 17:34

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）高雄市議會通過議會質詢準時於晚上6時30分結束的決定，引發市議員質疑放水。桃園市長鄭文燦今天表示，市府尊重議會自治，由議會合議來決定開會時間，但也認為會議有效率較重要。

高雄市議會上週召開黨團協商會議，通過議會質詢準時於晚上6時30分結束，遭市議員質疑護航、故意放水。訊息傳出引發民眾討論，也有網民指出，桃園市議會下午5時就結束，是最早結束的市議會。

鄭文燦出席桃園市議會第2屆第4、5次臨時會前接受媒體聯訪，他表示，市議會的議事慣例是早上9時至12時，下午2時到5時，不過有時也會視實際需要延長，基本上市府尊重議會自治，由議會的合議決來決定開會時間，每個議會的傳統不同，很難做同樣標準的比較，因為開會的時間也不同。

對於記者詢問，市議會開會時間是否影響其他公務行程的安排。鄭文燦指出，開會的時間不只影響到市長，也包括議員、議事人員及市政府所有同仁，所以整體來說，讓會議有效率比較重要。

市議會議長邱奕勝表示，桃園市議會是最標準的議會，上午9時至下午5時開會，桃園市議會的開會時間不比其他縣市議會時間短，希望外界不要誤會，以為市議會開會時間比其他議會短，這對桃園市的議員不公平。（編輯：張銘坤）1080923

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