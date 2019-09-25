徐國勇：若韓國瑜重視治安 沒人亂得了選情

（中央社記者顧荃台北25日電）內政部與警政署南下關切高雄治安，部分人士認為中央在影響高雄市長韓國瑜選情。內政部長徐國勇今天表示，沒有人亂韓國瑜的選情，若韓國瑜對治安重視、有相關了解，沒人亂得了。

高雄市街頭暴力頻傳，近日發生直播主連千毅與鄭又仁大亂鬥等事件，內政部警政署刑事警察局長黃明昭進駐，徐國勇也將到高雄了解；韓國瑜認為內政部大張旗鼓進駐高雄，讓高雄形象受到傷害，造成觀光客、投資客卻步，容易讓人感覺這是「政治操作」。

徐國勇上午列席立法院內政委員會專案報告新式數位身分證，會前受訪時表示，對連千毅的問題還在處理中，已逮捕將近70人、近10人收押，抑制了可能發生的幫派火拼，第一時間警政署派人南下的時候，有一些狀況，「治安的確有相當大的隱憂」。大部分的直播主都是守法的，但有一些具有幫派背景，一定要過濾出來，做相關查證。

徐國勇表示，治安的問題不是只有地方或只有中央處理，是中央與地方要一起配合，一起把治安做得更好，形象才能提升；如果不重視治安、治安做不好，不要說別人破壞形象，是自己在破壞自己的形象。

徐國勇說，治安沒有作為才影響觀光，改善治安的作為是增加觀光與形象，不要倒因為果，做不正當的連結，不要隨便掛上政治操作，當韓國瑜說政治操作，他也想問是誰在政治操作，人民眼睛都很雪亮。

媒體詢問，國民黨立委認為中央派人南下是在擾亂韓國瑜選情。徐國勇回應，「沒有人亂他的選情，誰在亂誰的選情，要問他自己，別人沒辦法亂他」，若韓國瑜對治安重視、有相關了解，沒人亂得了。

徐國勇說，治安是否要整頓、上百人黑道要火拼的時候該不該抓、逮捕這些人後治安有沒有變好、形象會不會好、觀光有沒有增加，問一下人民就知道。當幾十個黑衣人在夜市晃，「你會去逛夜市嗎？」當警察壓制了黑道，夜市平靜，生意好做，安居自然樂業。（編輯：楊凱翔）1080925