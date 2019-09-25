否認護航陳明文 蔡碧仲：從來沒有幫他講話

（中央社記者劉姵呈台北25日電）針對民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元事件，外界認為法務部政務次長蔡碧仲在第一時間偏袒陳明文，蔡碧仲今天表示，他從來沒有幫陳明文講話，也強調沒有接受過任何媒體訪問，不能憑空編造事實。

立法院財政委員會今天上午邀集交通部、內政部、法務部、金管會和財政部等相關單位就「一，巨額現金提領或遺失查察之通報機制與後續調查，並以日前高鐵拾獲鉅款之處理方式為例提出檢討；二，如何認定並防堵意圖規避洗錢防制措施及相關稅賦之作為」作專題報告。

民進黨立委陳明文在高鐵遺失新台幣300萬元現金，有媒體報導，法務部政務次長蔡碧仲指陳明文妻子分次提領，未達特定金額，沒有通報的問題，外界質疑為護航行為；對此，蔡碧仲於財委會前接受媒體訪問表示，記者說話要有根據，根本沒有記者採訪過他，且他表示，「媒體說有公開的表示，是沒有根據的事實，人云亦云，舖天蓋地的陳述，這樣好嗎？」

國民黨立委曾銘宗質詢時也問及關於媒體報導的問題，引發兩人口角，讓今天輪值召集委員的國民黨立委費鴻泰不滿，引爆藍綠立委口角，一度宣布休息。蔡碧仲直言，「請不要辱罵官員以及每個公務人員」、「在場每位官員都是為人父、為人祖父，應該給予尊重」。

費鴻泰也表示，官員到立法院備詢，該準備的東西就必須得準備，剛才高鐵董事長上台報告態度惡劣無比，現在換法務部政務次長；他強調，官員在議場、在委員會，是不可以反質詢的，甚至痛批官員若違反議事規則，不算好官，是爛官員。

蔡碧仲則表示，質詢者一定要有所本，如果只會作文章，全國老百姓都在看，是非自有公斷。他也不斷的重申，從來沒有接受過任何平面與電子媒體採訪，不能憑空編造事實，要有所本才可以答覆，不然不能回答。（編輯：林興盟）1080925