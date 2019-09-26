柯文哲：對岸應學乖了 睜大眼看台選舉不敢出手

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市長柯文哲今天表示，中國大陸從公元1996年以來就想介入台灣選舉，「每次都摃龜」，愈幫愈忙，「我想他們也學乖了」，現在對台灣選舉應是睜大眼睛看，不太敢出手。

他說，就以前經驗，中國大陸每次介入台灣選舉都反效果。

國家安全會議23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指中國為激化對立的政治操作，可能升高各種政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民主進步黨票源，切斷綠營金脈及製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

「乾脆上面寫輔選會報就好」，柯文哲上午在台北出席松山安平慈悲關懷社區揭牌典禮接受媒體聯訪表示，他聽完相關輿情會報後，第一個反應是「這是哪一個媒體？自由時報社論還怎樣？」，這也是淪落、沉淪。

此外，民進黨籍台北市議員簡舒培說，台北市政府顧問蔡壁如黨政不分，尚未請辭，但前高雄市政府觀光局長潘恒旭請辭輔選中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，柯文哲反而不如韓國瑜。

柯文哲表示，請總統蔡英文示範何謂黨政分離，「她做一個好的示範以後，我們就跟著辦」。他絕對合法，但如果要更高標準，就須請蔡總統示範。

媒體報導，柯文哲稱如果韓國瑜當選，將導致台灣安眠藥用量大幅增長；韓國瑜陣營回應，歡迎柯文哲一起選總統，「畢竟當一個黨主席與名嘴是不太一樣的」。

兼任台灣民眾黨主席的柯文哲表示，還是盡量維持與台北市民的承諾，不要中途落跑參選。（編輯：李明宗）1080926