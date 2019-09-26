美媒登高碩泰專文 籲國際挺台重返ICAO

（中央社台北26日電）美國「國家利益雙月刊」官網25日刊登駐美代表高碩泰專文，呼籲各國支持台灣參與國際民航組織（ICAO），使台灣能及時獲知相關各種資訊，維護台北飛航情報區安全，切合ICAO無縫天空目標。

美國「國家利益雙月刊」（National Interest）25日在官網刊登高碩泰以「該是讓台灣重返國際民航組織大會的時候了」（Time for Taiwan to Return to the ICAO Assembly）為主題的專文。

專文指出，與台灣一樣關切國際飛航安全的國家應該支持台灣參與第40屆ICAO大會。今年4月，7大工業國集團（G7）外長發表聲明，呼籲ICAO接納所有國際民航社會的積極會員參與。很遺憾，由於中國「歐威爾式」政治打壓，台灣今年仍舊無法參加。

專文提到，交通部長林佳龍明確指出，台灣具專業素養、有能力貢獻，台灣參與有助實踐ICAO的願景。林佳龍也強調，台灣樂願與他國分享在民航產業的發展經驗與專業知能，以共同追求安全、有秩序及永續的國際民航發展。

高碩泰表示，創設ICAO的芝加哥公約的前言及第44條揭櫫普世和平及各國民航發展平等性的理想，中華民國台灣是ICAO創始會員國，1971年因中國打壓而被迫退出聯合國，因而無法參與ICAO。台灣曾在2013年以ICAO理事會主席「特邀賓客」身分出席大會，但自2016年起因中國打壓而未再受邀。

專文指出，台灣是區域與全球的民航交通與飛航管控的樞紐，根據「國際機場協會」的統計，桃園國際機場2018年的國際客、貨運量分占全球第11及第5名。台北飛航情報區2018年提供逾175萬航管架次及超過6890萬人次旅客相關服務。

高碩泰呼籲所有國家採取公開行動支持台灣參與ICAO，使台灣能及時獲知完整的ICAO各項議題發展資訊，以維護台北飛航情報區安全，並切合ICAO無縫天空的目標。

第40屆ICAO大會於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁舉行，今年台灣再度因為政治因素而未能受邀與會，交通部民航局仍組團前往蒙特婁，除傳達爭取加入ICAO的立場，也將與友邦國家專業交流。（編輯：周永捷）1080926