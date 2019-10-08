最低工資法草案 蘇揆：本會期送立院審議

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委蔣萬安今天在總質詢時問，基本工資法草案何時能送進立法院審議，行政院長蘇貞昌說，待政務委員審慎審議報院後，行政院會會盡快通過，在本會期送立法院審議。

立法院會今天進行施政總質詢，蔣萬安在質詢時表示，4年前總統蔡英文的競選承諾，要扭轉勞工低薪的趨勢，且具體承諾，要訂定最低工資法，立法改變審議基本工資的程序；他詢問備詢的蘇貞昌，目前訂定基本工資法的進度如何。

蘇貞昌表示，最低工資法草案在5月時，勞動部報行政院，政務委員則在9月23日審查完竣，後續將依程序辦理。

蔣萬安繼續問蘇貞昌，是否能承諾何時將草案送進立法院，蘇貞昌則說，他現在還沒看到草案，政委才剛審議完竣，待定案後，在行政院會中通過後，將送立法院審議。

蘇貞昌強調，政府過去在修法過程中，像是一例一休，並不是大家都很贊同，這次訂最低工資法，是希望斟酌各方意見，所以非常慎重，在勞動部提出後，還由政委召集相關部會討論，現在已經審議完竣，待行政院會通過後，會送立法院審議。

面對蘇貞昌的回應，蔣萬安表示，他不逼蘇貞昌壓一個時間點，但是否能承諾，本會期送進立法院；這是一個決心的問題，有沒有要落實蔡總統4年前的政見；蘇貞昌則說，他不是不願意承諾，是要審慎。

蔣萬安也進一步指出，最低工資法很重要，因為台灣許多勞工是領最低工資，能夠調整薪資的唯一途徑，就是要靠基本工資的審議，請蘇貞昌能夠重視，要解決低薪問題，要有明確立場，不是選舉時說的漂亮，但看不到法案。

最終，蘇貞昌表示，他肯定蔣萬安的認真，也感謝蔣萬安體諒的態度，待政委審慎審議後，行政院會會盡快通過，在這個會期送立法院，讓立委審議。（編輯：鄭雪文）1081008