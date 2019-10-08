郭台銘辦公室：20日公布新一波立委提名人選

（中央社記者王承中台北8日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，按照期程規劃，會在20日高雄場的果粉見面會中公布郭家軍新一波區域立委提名人選，原則上不會有國民黨人，會找符合郭台銘理念且會推動政策的人。

郭台銘將於20日、27日分別舉辦高雄場、台中場果粉見面會。蔡沁瑜下午告訴中央社記者，原則上按照相關的期程，會在20日當天公布郭家軍新一波的區域立委提名人選。

除目前已宣布參選新北市立委的郭台銘幕僚李縉穎外，外傳包含蔡沁瑜在內的郭台銘幕僚郭昕宜、高虹安、前國民黨立委周守訓已做好參選立委的準備，就等郭台銘一聲令下。

對於是否名列可能在20日公布的名單中，蔡沁瑜否認，並表示，20日的名單跟郭台銘的幕僚都沒有關係。而周守訓表示，絕對不可能，他完全沒有聽過這些事情，也不知道20日會發生什麼事。

針對可能的提名人選，蔡沁瑜指出，目前正由提名審議小組規劃，原則上不會有國民黨的人，會找符合郭台銘所提的政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三大理念，並承諾當選後會推動郭台銘所提政策，有衝勁、理想的年輕人，若有地方淵源或經驗，更會加分。

對於國民黨新北市黨部已決定開除李縉穎黨籍，待國民黨中央核定。對此，蔡沁瑜表示，尊重。但有郭台銘幕僚表示，李縉穎都還沒登記，不知道國民黨在急什麼，且日前國民黨主席吳敦義還希望跟郭台銘見面，也表達希望郭台銘照顧國民黨立委參選人，結果現在又要開鍘李縉穎，這還蠻奇怪的，雙方要如何相處。（編輯：郭萍英）1081008