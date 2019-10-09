綠委籲別再打智慧販賣機 卓榮泰：探討公共政策

（中央社記者王揚宇、顧荃台北9日電）民進黨立委蔡易餘今天在立法院財政委員會質詢時表示，無現金交易是未來趨勢，不管在哪個場域，包括使用手機也有無現金交易，呼籲民進黨不要再打台北市智慧販賣機這個議題，再打下去會很嚴重、會自爆。

民進黨主席卓榮泰下午在中常會前受訪時表示，民進黨不是追打，只是希望任何政策突然改變，要讓台北市民有所適從，不要讓這種改變、善變成為常態。民進黨秘書長羅文嘉提出的爭點包括個資、通訊的安全問題，一定要有嚴謹的措施，不是追打一個議題，是在探討一個公共政策。

台北市教育局規劃智慧販賣機進入校園，引發國小家長疑慮。民進黨秘書長羅文嘉多天發文批評台北市長柯文哲自動販賣機政策，今天也說希望柯文哲懸崖勒馬，容許學校說不，並等如何使用數據資料的專章出爐再執行。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄率所屬機關首長暨中央存款保險股份有限公司等單位列席業務報告，並備質詢。

蔡易餘質詢時指出，不管在推動純網銀或現有的網路銀行，都必須要求使用及擁有個資的銀行等業者保護個資，確保個資不能被濫用。

蔡易餘話鋒一轉表示，對於最近一直在打台北市智慧販賣機這個議題，覺得有點奇怪，「雖然是本黨在打，我覺得說這個議題不要再打，再打會很嚴重」，這就是所謂的電子支付型態，如果是不想讓電子支付進入校園，那又是另外一個議題，但它已經是未來的生活型態，「我覺得這點再打下去會自爆，我呼籲不要再打」。

對此顧立雄表示，因為這涉及到對於個資的蒐集，應該要有事先告知的義務，他不清楚相關個案狀況，但在交易過程中都一定要遵守個資法相關規定。

蔡易餘說，無現金交易是未來趨勢，不管在哪個場域，包括使用手機也有無現金交易，但不可能就無現金交易去做年齡限制，例如不可能說20歲以下就不能使用，這在想像上不可能，也跟現行生活態樣落差太大。

民進黨立委李俊俋接受中央社記者訪問時表示，無現金支付是趨勢，這沒有問題，但智慧販賣機這個議題，社會大眾討論的重點在於蒐集學生個資的疑慮，而且柯文哲之前說瓶裝水要退出校園，今年卻用販賣機處理，這不是前後矛盾嗎？

民進黨立委何志偉指出，智慧販賣機這個議題包括教育、食安等層面，他從很多家長身上得到的回應是，家長希望了解販賣機的相關管理規定，更重要的，就是要知道販賣機販售的內容物是什麼，是賣糖果還是沙拉或是水果等，家長並不了解，因此希望北市府應迅速出面說明與溝通。（編輯：蘇志宗）1081009