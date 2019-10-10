雷虎小組國慶壓軸衝場 施放紅白藍彩煙掀高潮

（中央社記者顧荃、游凱翔台北10日電）雙十國慶大會今天上午登場，壓軸演出是象徵國機國造的空軍經國號IDF戰機，以及雷虎小組AT-3教練機進行空中分列式，以大雁隊形衝場飛越總統府上空；其中雷虎小組更施放紅白藍三色的彩煙，替大會掀起最後高潮。

今年國慶大會以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，上午8時45分在總統府前凱達格蘭大道上熱鬧展開。包括前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統吳敦義、民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜與台北市長柯文哲等人皆出席觀禮。

國慶典禮序幕由三軍樂儀隊及海軍陸戰隊特勤隊帶來花式操槍、反恐戰技表演，接續由黑鷹、S-70C、阿帕契、眼鏡蛇直升機組成的旋翼機隊飛越觀禮台上空。

歸化取得中華民國國籍的神父雷敦龢、鋼琴家藤田梓，與30位新住民組成的合唱團齊聲領唱國歌，展現多元包容。同時，陸軍航特部的兩架CH-47運輸直升機吊掛國旗，飛越總統府前的觀禮台。

蔡總統與副總統陳建仁伉儷上午在總統府內接受專程來台參加中華民國108年國慶活動的各國慶賀團、代表們及駐台使節祝賀，包括聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、瓜地馬拉共和國副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco）伉儷、巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velazquez Moreno）伉儷等約180名外賓。

根據外交部禮賓處統計，來台出席國慶慶典的各國重要訪賓共計20團317人；僑委會統計，出席國慶大會僑胞約有近2700位。

隨後，蔡總統在立法院長、國慶籌備委員會主委蘇嘉全的陪同下步出總統府，進入會場，以「堅韌之國前進世界」為主題發表國慶談話。

蔡總統發表談話後，在54輛哈雷重型機車的前導下，23台國慶花車遊行隊伍陸續進場，其中推動國機國造、國艦國造的漢翔、台船是首度參與國慶花車遊行，漢翔花車上的主題，是日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」。

最後壓軸由國機國造的空軍經國號戰機、雷虎小組AT-3教練機分別以5機組成大雁隊形的空中分列式，通過總統府上空；其中雷虎小組通過時，機尾還施放紅白藍三色的彩煙。國慶大會活動約在上午11時50分結束。（編輯：楊凱翔）1081010