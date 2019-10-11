宋瑋莉自稱粉絲迎接 柯文哲沒鬆口力挺

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）11日下午在前行政院長賴清德姪子、無黨籍基隆市議員童子瑋（左2）陪同下，參訪基隆委託行的地方創生基地。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年10月11日

（中央社記者沈如峰基隆11日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天參訪基隆市，中國國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉也現身自稱「柯粉」，但當柯文哲被問到是否支持宋瑋莉選立委時，柯文哲沒直接回應。

柯文哲下午在前行政院長賴清德姪子、無黨籍基隆市議員童子瑋陪同下，參訪基隆地方創生基地，宋瑋莉現身力挺，還自稱：「我也是柯粉。」

媒體詢問是否支持宋瑋莉，柯文哲說，宋瑋莉曾任基隆市議會議長，有一定的政壇經歷與實力，而民眾黨現在在基隆也沒推出相關人選。

是否與童子瑋合作或找童子瑋加入民眾黨，柯文哲表示，童子瑋年輕、很有腦袋，但沒表態要選立委；至於童子瑋是賴清德姪子，他說，這又沒關係。

外傳柯文哲有意在總統府秘書長陳菊子弟兵劉世芳的選舉區提名立委參選人，是否有較勁意味；柯文哲表示，不會刻意跟誰過不去，「提名要針對誰？媒體想太多了」。（編輯：洪學廣/李明宗）1081011