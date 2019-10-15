陸軍：M1A2T採購案進度正常 美近期提供發價書

（中央社記者游凱翔台北15日電）陸軍司令部今天表示，近期透過美國在台協會（AIT）、華美會議等管道，與美方綿密研討M1A2T戰車發價書需求，目前已在最終審查階段、進度正常，近期之內將可提供台灣發價書。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

聯合新聞網報導，因預算限制，M1A2T戰車採購案必須減量減項採購部分裝備，發價書預計年底才會簽署。

陸軍發布新聞稿表示，陸軍積極透過美國在台協會、華美會議等管道，與美方綿密研討發價書需求，目前已在最終審查階段、進度正常，近期內將可提供台灣發價書。

陸軍也指出，獲得正式發價書後，陸軍將依備戰實際需求為前提，以立法院核定預算為基準，審慎檢討採購品項及工業合作需求，完成發價書簽署作業；媒體報導「減項減量採購」，純屬臆測。

陸軍強調，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略及整體防衛構想作戰需求審慎評估，籲國人支持。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後，「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：謝佳珍）1081015