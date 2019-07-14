M1A2T戰車售價有落差 國防部：無編列不實

國防部14日表示，美國軍售台灣M1A2T戰車（圖）相關裝備差額，主因是規劃「需求項目」與美方發布的「可供售項目」落差所致，並無編列不實。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者余祥台北14日電）媒體報導，戰車採購金額台、美兜不攏，國防部今天表示，主因是陸軍規劃「需求項目」與美方發布的「可供售項目」落差所致，並無編列不實。

聯合晚報報導，美國國務院日前批准軍售我國M1A2T戰車相關裝備，總價約新台幣600億元，但立法院通過的預算僅約400億元。

國防部表示，有關軍售案差額，主因是陸軍規劃「需求項目」與美方發布的「可供售項目」落差所致。美方公布600億元是指全案可供售項目所需的金額，包括工業合作額度，及提供台灣依需求選購的內容，並無報導所指「編列不實」情事，特此澄清說明。

國防部指出，「銳捷專案」預算是依歷次軍購建案經驗，及檢視先前他國軍購M1A2戰車價格等參據，編列預算並獲立法院審議通過。

國防部說，現階段美國國防安全合作局（DSCA）網站公布金額總價，含括工業合作額度、關鍵技術移轉及美方建議採購附屬裝備、後勤支援服務等。

陸軍司令部將於獲得美方正式發價書後，以立法院核定的預算為基準，審慎評估及考量作戰實需項量，並依立法院審核結果，核實精算經費，在符合預算法規及完備建案作業程序前提下，達成建軍備戰、國土防衛目標。（編輯：蘇志宗）1080714