簡東明盼原民立委增為8席 原民會：需修憲

（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委簡東明今天在立法院質詢時建議原住民立委至少8席，選舉朝單一選區修正。原民會表示，需修憲。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，山地原住民立委簡東明質詢時表示，他下屆不選了，但非常盼望行政院能夠重視原住民立委選舉區的問題，「整個台灣都是我們的選舉區」，選舉區實在太大，有檢討必要。

他指出，憲法增修條文規定平地原住民和山地原住民的立委各有3席，但是要選原住民立委，必須爬山涉水，都市、離島都有票，都要去爭取，這樣的選舉區太大。

原民會主委夷將．拔路兒說，原民會曾兩度做過調查報告，多數原住民族對於打破山地原住民和平地原住民的劃分，是有共識的，但是這部分要修憲處理才能打破。至於山地原住民和平地原住民立委選區劃分，是不是可以在選舉罷免法中作選區劃分，權責屬於中選會。

中選會主委李進勇答覆，山地原住民和平地原住民各有3席立委名額，明文規定在憲法增修條文。但是憲法增修條文中並沒有像區域立委一樣按照應選名額細分選舉區，「沒有這樣的規定」，選罷法規定山地原住民立委選舉和平地原住民立委選舉是複數選區。

他說，該不該改成單一選區，應先在內部形成共識，尤其必須尊重原住民族的意見。

簡東明說，當然這需要修憲，有其困難度。下屆立委選舉是來不及了，但是希望下下屆能看到原住民立委選舉不要再那麼辛苦。（編輯：郭萍英）1081015