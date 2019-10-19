韓國瑜：總統不思修正一例一休 不能苦民所苦

（中央社記者余祥台南19日電）總統蔡英文批韓國瑜稱要廢除一例一休信口開河。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，一例一休「卡了老闆喉嚨、餓了勞工肚子」，蔡總統掌握立院多數還不能苦民所苦，思考如何修正，「倒過來指責反對黨的我，不是很怪嗎？」

高雄市長韓國瑜16日起請假展開全台傾聽之旅，從屏東出發，今天進入第4天，走訪台南市。他下午與台南立委參選人洪秀柱一起搭乘永康至保安的列車，不少韓粉早在車站前守候，還一起上列車，不斷高喊「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜在保安站下車時接受媒體聯訪，他說，搭乘列車就是希望中華民國能永保安康。

媒體詢問，總統蔡英文日前問韓國瑜，不要一例一休是要週休一例嗎，韓國瑜表示，一例一休從106到108年進行兩次修法，大家再三嚴重警告立法院不要貿然修法，但民進黨仍強行通過一例一休，企業家怨聲載道，勞工苦不堪言，因此當然要提出解決方法，所以他才要說當選後要廢止一例一休。

韓國瑜說，一例一休實施下來，就是一句話形容「卡了老闆喉嚨、餓了勞工肚子」，政府面對這麼大的反彈還不修改，總統蔡英文掌握立院多數，還不能苦民所苦思考如何修正，倒過來指責他，不是很怪嗎。

韓國瑜昨天宣布不訪美，台北市長柯文哲今天說「多漏氣（台語，出糗之意）而已」；媒體也報導，行政院長蘇貞昌稱，韓國瑜不去比較不會漏氣。

針對是否擔憂遭美矮化，韓國瑜說，與美國的溝通、交流順暢，前幾次也請相關人士到美拜訪，昨天也見到美國在台協會（AIT）主席莫健，溝通很多問題，他也規劃由太太李佳芬到美國與僑胞聚會，選完之後若有機會會立刻安排美國行。

韓國瑜說，其他人不停酸言酸語，一點意思都沒有。（編輯：郭萍英）1081019