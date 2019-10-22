立院總質詢要蘇貞昌閉嘴 許毓仁道歉

（中央社記者范正祥台北22日電）國民黨立委許毓仁今天在立法院質詢時叫行政院長蘇貞昌「閉嘴」，雙方爆發言語爭執。後來，許毓仁向蘇貞昌說「抱歉」；蘇貞昌表示，「會懂得道歉就好」，國會殿堂立委質詢用語罵人不好。

立法院院會進行施政報告質詢，許毓仁質詢時關切智慧財產權及個資保護問題。

許毓仁質詢時一再要求蘇貞昌親自答覆相關問題，不要「推給」金管會主委顧立雄回答。顧立雄則強調，自己是部會首長，為政策負責主答問題，有什麼不對。

蘇貞昌也說，他依據憲法在國會殿堂答覆立委質詢，希望立委不要只講自己的，然後不給答覆，這樣怎麼答詢。隨後，蘇貞昌仍請顧立雄答覆許毓仁的質詢。

對於蘇貞昌仍請顧立雄答詢，許毓仁質疑「院長根本什麼都不懂」，並要求顧立雄「不要講話了」。對此，蘇貞昌也反問許毓仁，「你為什麼批評我什麼都不懂」。

雙方言語爭執，氣氛火爆。許毓仁批評，「院長在耍嘴皮子」，他要求蘇貞昌「閉嘴」；蘇貞昌也不客氣回應許毓仁，「憑什麼叫閉嘴」，他說，立委在國會殿堂不要濫用免責權，「當一個委員，憑什麼叫閉嘴。」他還對許毓仁說，「叫什麼叫」。

後來，許毓仁說，「我們兩人不要吵了，我向你抱歉。」蘇貞昌則是表示，「會懂得道歉就好」。

接著，許毓仁繼續質詢關於台灣Pay相關問題，質疑台灣Pay效果不彰。顧立雄和財政部長蘇建榮相繼答覆，但許毓仁不滿意答詢內容，質疑行政部門「不虛心受教」。

最後，蘇貞昌說，立委在國會殿堂老是用自己的觀點，用語又罵人、又批評，這不好啦。許毓仁則回應說，「不要對我說教」。（編輯：蘇龍麒）1081022