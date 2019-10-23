王金平樂見任立法院長 吳敦義：謝謝

（中央社記者余祥、王承中台北23日電）國民黨展開不分區立委提名作業，黨主席吳敦義列入不分區政治組，前立法院長王金平樂見他接任立法院長，吳敦義受訪時表示感謝；不分區競爭激烈，外傳陸配勤彭蓁、史雪燕等都有意爭取女性新住民席次，挑戰現任立委林麗蟬。

國民黨預計將吳敦義列入不分區立委名單，王金平今天表示，若吳敦義有意願，這會是很好的安排，未來國民黨若有足夠票數讓吳敦義擔任立法院長，樂觀其成。

吳敦義晚上出席退休警察人員總會團結造勢大會，對於王金平支持他擔任立法院長一事，吳敦義回應「謝謝」。

吳敦義說，若國民黨總統參選人韓國瑜順利當選，也需要立法院過半，國民黨的總目標就是要爭取60席立委，才能確保未來行政體系所提的預算案、法律案及政策，能夠得到國會支持，為達到目標，將會全力以赴。

國民黨中常會今天通過不分區立委提名辦法、細則和時程，不分區立委名單將在11月13日出爐，最終名單和排序將在11月18日前由黨主席吳敦義核定。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨天證實，吳敦義將排入不分區政治組，名次未定，但絕對在專業組之後；在專業組部分，也點名了體育界、高科技產業界和弱勢族群代表為名單考量。

外傳雲林農田水利會長林文瑞、現任不分區立委曾銘宗、台南市議員謝龍介、中常委姚江臨都是不分區立委熱門人選。

中常委姚江臨今天受訪時說，他不會考慮，也不接受別人推薦。

至於吳敦義應該排第幾，姚江臨說，不分區第一名應是女性，男女交錯，吳敦義可以排在第2，因為帶兵打仗的人要衝在前面，但這只是他個人意見，未來還是由提名審核小組安排順序。

對此，吳敦義受訪時，連說4次不會，強調不分區名單要以專業人員優先，之後才是政治組。

外傳女性、新住民席次競爭激烈，陸配昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕等人皆積極爭取，挑戰現任不分區新住民立委林麗蟬。

勤彭蓁明天將在台北市大直美福飯店舉行「木蘭有約，蓁心愛台灣」贏回2020總統大選、立法委員過半婦女誓師團結大會；林麗蟬則將在27日黨部中山廳舉行國民黨總統參選人韓國瑜新移民全國後援總會成立大會，以及新移民政見發表會。

根據國民黨不分區立委提名時程規劃，24、25日函請中央委員、各縣市黨部等各單位推薦名單，11月11日至13日召開提名審核委員會議，11月13日將提報中常會；11月16日召開中央委員會全體會議，對被提名人行使同意權；11月18日以前將行使同意權後的提名名單和排名順序報請主席核定。（編輯：林淑媛）1081023