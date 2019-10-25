彭斯再發言挺台 外交部：與美攜手合作捍衛民主

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）美國副總統彭斯24日再度公開盛讚台灣是中華文化與民主的燈塔，並表示與台灣站在一起。外交部今天對此表達感謝，政府將持續與美國等理念相近國家合作，共同捍衛民主制度與國際秩序。

彭斯（Mike Pence）24日在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座上致詞，是彭斯繼去年10月在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）嚴厲批評中國並力挺台灣後，再次針對美中關係發表演說。

外交部今天對此發布新聞稿表示，感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，並以具體行動展現對台海安全及區域和平的重視。

外交部強調，無論中國採取任何手段在國際社會打壓台灣，「我國政府決不會退卻」，並將持續在既有良好基礎上與美國及理念相近國家攜手合作，善盡區域成員的責任，共同捍衛民主制度及區域內以規則為基礎的國際秩序。

彭斯在演講中談及台灣時表示，美國跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由，川普政府授權更多的對台軍售，並認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔。

他重申川普政府將持續遵守一中政策，遵守美中三個聯合公報和台灣關係法，但他也提到，中國透過金錢外交，在過去一年再誘使兩國與台斷交，改與中國建交，藉此對台灣民主施壓。國際社會永遠不該忘記，它與台灣的交往不會威脅到和平，而是會保衛台灣及整個區域的和平。

彭斯說，美國將始終相信，台灣擁抱民主，為全體華人展現出一條較好的道路。（編輯：楊玫寧）1081025