細數農業政績拚外銷 蔡總統：再給4年賣出更多

總統蔡英文（前左）26日到台中出席「2020蔡英文總統連任農業產銷界後援會成立大會」，親自授旗給各後援會召集人，現場眾人齊呼口號，展現高昂士氣。中央社記者蘇木春攝 108年10月26日

（中央社記者蘇木春台中26日電）總統蔡英文今天出席在台中舉行的「2020蔡英文總統連任農業產銷界後援會成立大會」，蔡總統細數3年多來農業政績，希望農民再給她4年，讓農民福利做得更好，賣出更多農產品。

成立大會今天下午在台中海灣藝術酒店舉行，總統府資政張俊雄、農委會主委陳吉仲、時代力量立委洪慈庸、民進黨立委參選人陳秀寶等人到場，蔡總統授旗給各地農業產銷支持後援會召集人，呼喊口號。

蔡總統致詞時表示，這次2020年選舉對台灣很重要，希望大家可以團結，集結最大力量，展現台灣人意志與選擇，向世界大聲說，要保護台灣主權與民主自由

蔡總統特別提到農業時表示，民進黨創黨以來最支持的就是農業界朋友，也是最需要被照顧的基層，很多政策都是為了農業界，幫助年輕人生活更穩定，希望可以做的盡量做，讓農民得到國家照顧。

她進一步說明，政府3年多來推動農業職災保險等農民福利政策，未來農民也有老農津貼，希望農友退休時可以跟勞工一樣有退休制度，有退休津貼可以領，並改革制度照顧農民。

另外，農委會的農機具補助計畫現在補助35項，共達5萬多人申請，不只對農民有益，對農機具業者也有幫助，讓廠商研發新農具機，外銷到東南亞國家，共創雙贏。

蔡總統提到，農委會加強農產行銷，不只去年外銷創新紀錄，芭樂現在也可以出口到美國，她上任後交代口蹄疫問題要解決，現在也已經拔針，順利的話豬肉也可以出口，外銷歐盟漁產經過政府努力也不會受阻。

蔡總統強調，台灣農業生產能量很大，會持續開拓外銷市場，讓銷售地點更多元，希望再給她4年，可以讓農民福利做得更好，賣出更多產品，希望國會也可以過半，讓政策推動更順暢。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081026