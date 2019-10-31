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首頁 / 政治

太陽花事件北警判賠 韓國瑜：對警察不公平

最新更新：2019/10/31 16:41

（中央社記者余祥桃園31日電）太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭驅離，北院一審判北市警賠百萬元。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，警察完全依法行政，這對警察士氣的打擊太大，若未來執勤有陰影，不是台灣社會之福，對警察非常不公平。

韓國瑜全台傾聽之旅今天走訪桃園，上午慈湖謁靈，並出席原住民後援會，下午至普濟堂參香，以及出席僑愛活動中心、八德陸光活動中心、華勛公園鄉親見面會，以及出席平鎮區後援會。

針對有資深媒體人陳東豪爆料，韓國瑜任職北農總經理期間，常常中午才上班，還曾因為喝醉把瓶子打破要刺人，韓國瑜接受媒體訪問時表示，現在對韓國瑜的抹黑已經到了「一黑二黃三花四白」地步，他強調，一輩子沒有把酒瓶打破刺人，陳東豪也認識他，應該求證，他已經委請律師準備提告，抹黑應該有限度，「知識分子昧著良心講話，能心安嗎？」

至於國政顧問團總召張善政日前受訪時表示，總統蔡英文的民調看起來沒有贏10%這麼多，韓國瑜說，身為政治人物天下第一等大事就是重視民心，要知道人民心裡在想什麼、憂愁什麼，這是首要考量。

韓國瑜說，他不像總統蔡英文天天迷戀冷冰冰的民調數字，忽略民心，他傾聽之旅一路向北，看到很多民眾過得很辛苦，也感受到民心思變，盼蔡總統剩下的任期好好打拚，一樣可以喚回民心。

韓國瑜說，民進黨不要迷戀民調，自己看了自己乾過癮，那是沒有用的，政治人物應該跟民心貼近。

總統蔡英文日前也走訪桃園，媒體詢問，這兩天到桃園，是否有固樁意味，韓國瑜說，大家各自把論述跟理念傳達給民眾，蔡總統跑到高雄或他跑到屏東，跟誰要挖誰的樁、固什麼樁沒有太大關係。

韓國瑜說，自己很實在的告訴台灣人民「我要做什麼」，他也舉例說，「就像柯P在台北市，並不代表我不能進台北市一步」。（編輯：林淑媛）1081031

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