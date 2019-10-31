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首頁 / 政治

卓榮泰籲基隆綠營團結 打贏立委選舉

最新更新：2019/10/31 21:13

（中央社記者沈如峰基隆31日電）民進黨創黨元老陳志成將代表台灣維新黨參選基隆立委。黨主席卓榮泰今晚說，在選舉登記前，中央、地方會努力把所有朋友請回，但之後將黨紀嚴明，展現對黨員及社會負責態度。

民進黨創黨元老、前基隆市議員陳志成，29日獲台灣維新黨提名，將參選基隆立委。外界認為，恐衝擊尋求連任、再度獲民進黨徵召的立法委員蔡適應。

民進黨基隆市黨部表示，最近仍會與陳志成持續努力溝通，期待陳志成能與綠營支持者再度共同打拚。

卓榮泰晚間前往基隆市與蔡適應參加萬聖節活動前受訪說，在基隆市民進黨唯一徵召提名的就是蔡適應。蔡適應過去為基隆民眾的服務及在國會的表現，足堪大任，也是優秀立委，經過民進黨內部評估討論及他個人努力，完成提名作業，希望基隆所有支持者全力支持蔡適應。

他表示，對所有民進黨員，不論是資深還是新進，民進黨都當成一個大家庭成員一樣，珍惜每個人，他也希望能繼續與所有黨公職人員溝通與努力，大家合力支持蔡適應。

不過，卓榮泰強調，11月18日立委選舉登記後，他不希望看到任何地方有危機，因為這個時候就是黨紀要嚴明、黨綱要伸張的時候，他希望近期這個階段中央黨部、地方黨部和蔡適應共同努力，「把所有朋友都請回來」，一起努力迎接這場艱辛選戰，大家通力合作；但如果之後有發生違紀情形，在黨紀要求跟規定下，一定要做出對所有黨員及社會負責的態度。（編輯：林沂鋒）1081031

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