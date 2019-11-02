柯文哲台南輔選 參加東山咖啡節促銷農特產

台灣民眾黨主席柯文哲（右）2日參加台南東山咖啡節，在場推銷農特產品的台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左2）向他表示，希望東山咖啡能成為台北市府致贈貴賓的禮品。中央社記者蔡智明攝 108年11月2日

（中央社記者蔡智明台南2日電）台北市長柯文哲今天參加台南東山咖啡節，邀請東山農民參加明年台北市辦的咖啡節。他說，同樣一杯咖啡，台北賣的價格比較好，也歡迎東山農會，到花博公園舉辦農產品特展。

柯文哲今天以台灣民眾黨主席的身分，陪同該黨台南市第1選區（新營、東山、後壁等區）立委參選人顏耀星跑行程，下午到南二高東山休息站，參加東山咖啡節及農特產展售活動，幫在地農民推廣商品，顏耀星也拜託大家多多支持他。

柯文哲致詞說，台北市也有咖啡節，在每年10月的第一個禮拜舉行，歡迎東山的咖啡農，明年來共襄盛舉，把這裡的品牌拿到台北去，同樣一杯咖啡，在台北賣的價格比較好。

柯文哲現場試吃東山產的咖啡、椪柑、白柚、龍眼乾，覺得口感都很好。他說，台北市花博公園每個禮拜都辦農產品特賣會，歡迎東山農會與台北市府連絡，把盛產期的農產品拿來台北賣。

台南市長黃偉哲妻子劉育菁，同時間也在現場推銷農特產品。她向柯文哲表示，希望東山咖啡可以成為台北市府贈送貴賓的禮品；柯文哲也指示與東山農會總幹事余淑琴洽商。

柯文哲說，目前首都生活圈，有登記的咖啡店約1500家，本來覺得奇怪為何台灣沒有生產咖啡，但是東山農民指出，台灣是有生產咖啡的，雲林、嘉義與台南是主要產地，產量不多，目前市面咖啡店賣的多數是進口咖啡。

柯文哲今天也到台南市新營區太子宮參拜，太子宮主委許清標則邀請柯文哲選前再來，他說，這裡柯P的粉絲很多，但希望下回「學姐」同行。柯文哲聽完這席話，面露尷尬的笑容，但沒具體回應。（編輯：謝雅竹）1081102

台灣民眾黨主席柯文哲（右）2日到台南，陪同黨籍立委參選人跑行程輔選，進來涉及性騷擾風波的台北市政府顧問劉嘉仁（左）也陪同。中央社記者蔡智明攝 108年11月2日