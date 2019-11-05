民進黨：蔡總統青年總部談話被扭曲 嚴厲譴責

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨青年發展部今天指出，總統蔡英文1日青年總部開幕活動的談話被刻意變造、扭曲，他們要「嚴厲譴責」；選舉不是靠批評對手身材，更不是靠抹黑造謠及胡亂開支票。

民進黨青年發展部今天發聲明指出，「中天新聞」、「新聞龍捲風」與「新聞深喉嚨」在庶民府城開講活動現場，利用張冠李戴、移花接木的抹黑方式製作假新聞，刻意的變造、扭曲蔡總統於民進黨青年部11月1日青年總部開幕活動的演講談話內容。

青年發展部說，蔡總統在整場的談話裡面，都是用詼諧風趣的語言跟年輕人互動，正常人都可以了解到，蔡總統是把他人曾當面向她揶揄年輕人的看法轉述出來，也就是年輕人支持度雖然看起來很高，但往往沒有抓到參與政治的重點「支持誰就要去投票」。

青年發展部指出，別人對蔡總統的提醒，進到了「假新聞產業鏈」，就加工變造成蔡總統批評年輕人懶惰，變成藍營的選舉造勢活動主持梗，試圖將其變成可怕謠言讓地方耳語。

青年發展部表示，年輕人支持蔡總統及民進黨，是因為他們能分辨此時此刻是誰在看顧主權，是因為民主進步黨在政治與經濟上的改革在他們訴求的方向上；期待中國國民黨也舉辦不篩選青年的青年活動場，相信年輕人都會很勤勞地報名；並嚴正呼籲，選舉不是靠批評對手身材，更不是靠抹黑造謠及胡亂開支票。（編輯：林興盟）1081105