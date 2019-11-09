李佳芬抓住支持者的心 韓國瑜最強分身

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜力拚大選，太太李佳芬成為最佳助選員，不僅在國內行程滿檔，甚至代夫出征跨海拉票；政治家族出身的她，當過民代，很懂抓住支持者的心，為韓國瑜爭取不少選票，儼然是最強分身。

韓國瑜去年在高雄市長選戰獲勝，除了憑藉高雄市瀰漫的換黨做做看的氛圍外，李佳芬的助選也是功不可沒。李佳芬出身雲林西螺的政治家庭，曾擔任過三屆的雲林縣議員，相比其他男性政治人物的另一半，李佳芬對於政治並不陌生。

當韓國瑜贏得國民黨總統初選，成為國民黨總統提名人後，李佳芬幫忙韓國瑜跑遍全台的大小競選場合，經常行程滿檔，甚至一天跑了9個行程。除了國內，她也代夫出征跨海到海外拉票，拜訪完東南亞，之後預計分別前往日本、美國。

支持者暱稱為「佳芬姊」的李佳芬，很懂抓住支持者的心，語言魅力不輸韓國瑜，加上女性特質，相當受到女性支持者歡迎，堪稱韓國瑜最強分身。

由於創辦維多利亞學校，李佳芬對於教育相關的議題特別關心，但也惹出「在校學母語浪費資源」等發言風波，加上先前的農舍爭議，都成為新聞焦點，版面甚至超過其他藍營政治人物，大選剩下2個多月，她的一舉一動仍將備受矚目。（編輯：紀淑芳）1081109