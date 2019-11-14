傳蔡沁瑜列橘營不分區 郭營：與柯文哲合作不變

外傳郭家軍劉宥彤、蔡沁瑜（圖）擬被列入親民黨不分區。蔡沁瑜14日回說目前還不確定是否被列入以及排序，並表示鴻海創辦人郭台銘跟柯文哲的合作沒有生變。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、郭建伸台北14日電）外傳郭家軍劉宥彤、蔡沁瑜擬被列入親民黨不分區，台灣民眾黨主席柯文哲說，「生意人嘛」。蔡沁瑜今天表示，鴻海創辦人郭台銘跟柯文哲的合作沒有生變，呼籲泛藍郭粉票投親民黨、泛綠郭粉票投民眾黨。

媒體報導，劉宥彤、蔡沁瑜將列親民黨不分區第1、2名，蔡沁瑜說，一般來說都是男、女交錯的排序，看到這個消息覺得有點怪，目前還不確定是否被列入以及排序，接下來會儘速與親民黨討論。

外傳劉宥彤、蔡沁瑜將被列入親民黨不分區，同為郭幕僚的高虹安則被列為民眾黨不分區，被問到是否認為郭台銘兩邊押寶，造成民眾黨、親民黨政黨票相爭，台北市長柯文哲回說：「生意人嘛」。

蔡沁瑜晚間受訪時表示，日前親民黨主動與她們談合作後，第一時間就告知台北市政府顧問蔡壁如，只是後來剛好碰到親民黨主席宋楚瑜參選總統，新聞熱度出來，可能讓民眾黨感到被忽略，但郭台銘與柯文哲的合作始終沒有改變。

蔡沁瑜說，柯文哲所謂的「商人」，在郭陣營的解讀就是追求政黨票極大化，這也是郭柯宋三方都需要努力的方向。

蔡沁瑜說，對郭台銘來說，無論是親民黨或民眾黨都是小黨，郭台銘希望匯集小黨的力量，形成一個聯盟，只是說小黨的政治光譜不太一樣，對於某些泛藍的郭粉，真的對民眾黨有點投不下去，因此郭陣營就呼籲泛藍郭粉投親民黨，至於泛綠郭粉則票投民眾黨。

至於是否可能列入親民黨不分區名單，蔡沁瑜說，他們的確列出一份推薦名單給親民黨，包括一些專業人才，另外，因為她與劉宥彤與親民黨有淵源，親民黨也特別問她們是否願意加入，她們則表示，若親民黨有需要，並不排斥。

蔡沁瑜說，郭台銘的立場是願意把人才分享給親民黨，但絕對尊重親民黨最後的考量和決定，就像他們也推薦了7個名單給民眾黨，最後也只有高虹安被列入，雙方要長遠合作，一定要是愉快的合作。

劉宥彤、蔡沁瑜是否將列入親民黨不分區第1及第2名，親民黨發言人張碩文仍未證實，但稱「就算真的有何不可」。劉宥彤、蔡沁瑜兩人，不會比小燈泡媽媽王婉諭差。時代力量之前公布不分區立委名單，王婉諭是排在第3名。

親民黨秘書長李鴻鈞則說，劉宥彤、蔡沁瑜都與親民黨、宋楚瑜有所淵源；劉宥彤的阿公是宋楚瑜念政大時期的校長，宋楚瑜也跟劉宥彤父親有長期聯絡。親民黨4年前曾找過蔡沁瑜選台北市區域立委。（編輯：謝佳珍） 1081114