卓榮泰：站在台灣立場 希望藍不分區改弦更張

民進黨主席卓榮泰16日表示，站在競爭政黨立場，自己也希望國民黨維持現在的名單，可是站在台灣最高的立場，自己希望國民黨要改弦更張，為台灣的國家安全跟未來做更深層的考量。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民進黨主席卓榮泰今天出席桃園市立委鄭運鵬競總成立大會說，站在台灣最高的立場，希望國民黨不分區立委名單要改弦更張，為台灣國安及未來做更深層的考量，別讓對手有機可乘。

國民黨13日公布不分區名單，引發黨內反彈，昨天下午召開臨時中常會，整份名單微調，前15名安全名單備受關注，第1名改列現任立委曾銘宗，國民黨主席吳敦義也從原本的10名往後退至14名。雖然較具爭議的前立委邱毅退出，但退將吳斯懷仍保留列第4。

卓榮泰表示，自從民進黨提出不分區名單後，其實自己一直在等待、接受跟反省社會給的各種批評與意見。只有接受這樣的批評意見，才能在往後做更好。

他進一步指出，國民黨今天召開臨時會來定案他們的不分區立委提名人選，其實站在競爭政黨立場，自己也希望國民黨維持現在的名單，可是站在台灣最高的立場，自己希望國民黨要改弦更張，為台灣的國家安全跟未來做更深層的考量。

卓榮泰強調，無論如何，如果沒有辦法阻止國民黨的「第四名」進到立法院，那未來是非常危險。所以希望國民黨朋友們以台灣為重，以人民為重，好好思考，不要讓對手有機可乘。

他也提醒，台灣競爭對手在對岸，他們非常看重這次選舉，因此他也誠懇呼籲台灣內部應該要團結。（編輯：洪學廣）1081116