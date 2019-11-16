議會如師門 韓國瑜：回來找師兄弟姐妹幫忙

國民黨總統參選人韓國瑜（中）曾任台北縣議員，他16日到新北市進行「傾聽之旅」，前往市議會和多名前、現任議員座談，並表示回議會如回師門，每天在外面被「毒打」，如今回來找「師兄弟姐妹」幫忙。中央社記者王鴻國攝 108年11月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）國民黨總統參選人韓國瑜曾任台北縣議員，他今天到議會和多名前任及現任議員座談獲歡迎，他表示，每天在外被「打得鼻青臉腫」，回議會如回師門，他回來找師兄弟姐妹幫忙。

韓國瑜今天來新北進行「傾聽之旅」，中午1時來到新北市議會和多名前任、現任議員和台北縣（新北市前身）鄉鎮市長、市民代表等多人舉行便當會，獲正副議長蔣根煌、陳鴻源等多人歡迎。

韓國瑜到場看到許多熟面孔格外親切，他說，看著過去照片，看到大家當年都這麼年輕，還直呼前立委江惠貞年輕時很「幼齒」，並表示，照片證明他過去是有頭髮的，不是天生禿頭。引來哄堂大笑。

他回憶民國79年當選第12屆台北縣議員時還不知怎麼去議會，當時是搭同是議員邱垂益的車子來議會報到及宣誓就職，也摸索著如何當一個稱職的民意代表，由於年輕氣盛，每天「磨刀霍霍」準備質詢官員。

他說，一眨眼就30年過去了，現在，他每天在外面被「毒打」，被打得鼻青臉腫，今天回到「師門」，要找「師兄弟姐妹」來幫忙，因為，全台90%的媒體荒謬的不監督執政黨，卻都在監督在野黨，這太可怕及太不可思議，所以他才每天被「打」。

他表示，過去的年代是「台灣錢淹腳目」，但現在有多久的時間沒有聽到這句話，台灣人的信心及光榮感已逐漸衰退，美好年代也愈離愈遠，而他從事政治的目的就是讓人民過好日子，要讓台灣安全、人民有錢，

他說，上午和年輕人座談時被問到顧主權重要還是顧經濟重要？「我說，任何總統逼台灣人民2選1，這個總統就該『打屁股』，任何總統都要顧到這兩者，才是及格的總統」，要讓人民不要恐懼及擔心未來。

韓國瑜強調，這次選舉是中華民國生死保衛戰，呼籲大家一定要投票，不能置身於未來大小局勢的變化之外，而新北市是他的家鄉，他生在這裡、長在這裡，希望鄉親都支持他這全台最「黑」的男人。（編輯：張銘坤）1081116

曾任台北縣議員的國民黨總統參選人韓國瑜（前左）16日走訪新北市議會，受到多方歡迎，並獲贈橘子，象徵「吉利」好預兆。中央社記者王鴻國攝 108年11月16日

國民黨總統參選人韓國瑜（後中）16日到新北市議會和多名前任及現任議員座談，受到熱烈歡迎，現場高喊「凍蒜」等口號，氣氛熱烈。中央社記者王鴻國攝 108年11月16日