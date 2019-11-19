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司改未來方向 民團籲總統候選人提政策白皮書

最新更新：2019/11/19 14:08

（中央社記者王揚宇台北19日電）民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天呼籲，總統候選人應提出「司改政策白皮書」，說明就任後的司改政策藍圖；另外，也應承諾在總統府下設置全國性、常設性機構，落實司改國是會議決議。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天在立法院舉辦「請問總統候選人，司改怎麼改？」記者會，民間司法改革基金會董事長林永頌、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君、法律扶助基金會執行長周漢威等人出席。

聯盟指出，隨著2020年總統與立委大選逼近，各政黨總統候選人展開競選活動時，提出許多政策，然而有關司法改革的部分，均未提出具體可行的司改政策白皮書，導致民眾長期關切的司法改革議題，並未獲得總統候選人的重視。

林永頌說，聯盟呼籲，總統候選人應提出司改政策白皮書，並於白皮書中說明具體的司法改革藍圖，也應以提升人民對於司法信賴以及保障司法弱勢者的處境為首要。

此外，總統候選人於當選後，應於總統府設置全國性、常設性的機構，除了負責跨院與跨部會協調外，也應實際推行司法改革、落實司改國是會議決議。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟表示，將拜會總統候選人，面對面進行溝通與了解，就司改政策白皮書與總統府常設機構交換意見，喚起總統候選人對於司法改革的重視。（編輯：郭萍英）1081119

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