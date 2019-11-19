柯文哲演講市政新文化 東吳學生抗議稱不符意涵

台北市長柯文哲19日晚間受邀到東吳大學發表演講，有學生在欄杆扶手上貼滿寫有柯文哲過去「失言」語句的紙張，表達無聲抗議。中央社記者梁珮綺攝 108年11月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲今晚受邀到東吳大學以「市政新文化」為題演講，部分學生發起連署抗議。有學生批評柯文哲總說「該怎麼辦就怎麼辦」，卻沒實際提出解方，不符「新文化」意涵。

柯文哲晚間7時至9時在東吳大學演講，主題為「市政新文化」，東吳14名學生昨天發起連署抗議，質疑柯文哲在歷史、政治、性別、統獨所處理的方式，強烈表達「拒絕虛假新政治，抗議反民主文化」訴求。

演講開始前，有學生在牆上、樓梯扶手上貼滿柯文哲失言標語，表達無聲抗議。

發起人之一、政治系三年級學生蕭任佑表示，不反對柯文哲以從政或醫師經驗等主題演說，但強烈反對「市政新文化」題目，因柯文哲沒有亮眼政績，而是性別歧視、歷史文化政策跳票等，他舉例，柯文哲曾承諾南港瓶蓋工廠要全區保留，最終只有部分。

蕭任佑認為，遇到問題時，柯文哲總將「該怎麼辦就怎麼辦」掛在嘴上，卻沒有實際提出如何解決，讓人不知道「到底該怎麼辦」，所以反對。

政治系一年級學生楊士誼坦言自己是初代柯粉，指自己在2014年時認為柯文哲是「救世主」般的存在，如今是台大醫院出來的韓國瑜（國民黨總統參選人）。

楊士誼說，柯文哲上任以來的言行與「新文化」不符，如在市府面試不分區立委參選人，卻又說自己行政最中立，以及大巨蛋從停工蓋到完工，「真心建議柯文哲可以拿大巨蛋申請世界紀錄，第一個沒有在進行工程但可以突然蓋完的房子」。

楊士誼說，會進場聆聽柯文哲演講，在問答時若有機會，會向柯文哲提問黨政不分的相關問題。

政治系學生會長楊詠程則說，約近600名學生報名，而場內不能攜帶標語及布條入場，若有抗議行為會柔性勸導。

主辦單位政治系都會治理中心表示，舉辦地方首長講座盼透過不同地方首長演講，讓學生了解行政管理的倫理與實務差距，同時了解與每個人息息相關的重大議題如何被處理。（編輯：李錫璋）1081119

部分東吳大學學生為表達反對台北市長柯文哲到校演說立場，19日在校內欄杆扶手貼上柯文哲過往「失言」語句內容，傳達無聲抗議。中央社記者梁珮綺攝 108年11月19日