國民黨不分區赴中選會登記 僅提名31席

國民黨不分區立委提名人21日共同前往中選會進行登記，排名第一的曾銘宗（前左7）率領大家呼口號加油造勢。中央社記者郭日曉攝 108年11月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨今天由不分區立委提名首位、立法院黨團總召曾銘宗帶隊，到中選會辦理登記，整份名單只有提名31席，未提滿34席。

國民黨不分區立委提名一波三折，原提名34席不分區立委，但因前陸委會副主委張顯耀遭否決、中常委范成連退出、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕未繳保證金，最後確定只提31席。

曾銘宗今天帶隊前往中選會辦理登記不分區立委選舉，有23位不分區立委提名人一同出席。面對媒體詢問為什麼黨主席吳敦義沒有來，他說，因為依照慣例都由不分區排序第一名帶隊登記，「過去的慣例就是這樣，我們依照慣例來做。」

曾銘宗表示，國民黨不分區非常有戰力，一定可以代表國民黨為國家社會做更大貢獻，盡力把關預算，提出民生法案，也希望大家給予國民黨時間與更多監督。

對於民進黨主席卓榮泰質疑國民黨不分區立委名單，曾銘宗認為，卓榮泰「超級誇張」，民進黨不分區名單派系分贓、派系治國，民進黨應該先檢討自己的名單。

媒體關切國民黨副總統參選人張善政對於國民黨不分區名單有所意見。對此，曾銘宗說，會再和張善政溝通，接受各界指教，將善意提醒轉化成努力的動能。

曾銘宗表示，張善政非常優秀，雖然是無黨籍，但現在代表國民黨參與總統副總統選舉，一定會幫助國民黨，並且站在一起，團結一致共同打贏2020年選戰。

另外，曾赴對岸聆聽中共總書記習近平演說的退將吳斯懷被列入國民黨不分區，引發議論，最近又遭外界質疑是否真有教導解放軍對抗美軍。吳斯懷今天在中選會登記現場受訪表示，那個電視節目，希望大家把影片完整看完，不要斷章取義。

吳斯懷說，當時在節目表達，如果中共要在中東地區撤僑，而把武裝部隊，兵力投射到中東，中共的能力是不足的，所以他把遠程兵力投射條件說了一遍，告訴中共還沒有這能力，要小心謹慎，否則對於國際政治、國際展略會有嚴重影響。

吳斯懷表示，節目中與幾位國際學者專家討論，沒有指導中共如何對抗美國。

另外，被質疑列入不分區名單專業度是否適合的「救國團主任葛永光的妻子」車宜靜受訪表示，她是獲黨內前輩推薦進入不分區，跟先生無關。她不在安全名單，會盡力輔選，懇請外界媒體關注兒少、青年、弱勢婦女、老人，監督長照政策。

國民黨一行今天前往中選會辦理登記時，適逢台灣團結聯盟也到場準備辦理登記，台聯高喊「國民黨出賣台灣」，現場警力維持秩序，讓兩邊保持距離。（編輯：蘇龍麒）1081121