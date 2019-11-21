卓榮泰發文致吳敦義 國民黨不分區名單對國安極大威脅

（中央社台北21日電）民進黨主席卓榮泰深夜在臉書發文致國民黨主席吳敦義，表明對吳敦義說真心話，國民黨的不分區名單是對國家安全極大的威脅跟破壞，未來嚴重的後果可能是現在都無法想像也無法承受的，懇請吳敦義慎思。

卓榮泰呼籲吳敦義做出對的決定，能不能重新檢討一份大家不會擔心的不分區名單。

卓榮泰發文指出，吳敦義列在不分區名單這件事，現在已不重要了，更大的問題困擾著全國人民，並對國民黨不分區名單提出3大疑點，包括「為什麼在人民大會堂聽唱中國國歌、聆聽習近平訓話、公開教解放軍對抗美軍的人可以列在安全名單？」

其次，「為什麼挺香港警察暴力傷害香港人民的人可以列在安全名單」，以及「為什麼公然鼓吹武統台灣的人可以被您考慮列在安全名單？而現在他是新黨的第一名。一個人上週是中國國民黨政黨候選人，本週是新黨的政黨候選人，哪一天他成為中國共產黨您會覺得奇怪嗎？」

卓榮泰說，民進黨、國民黨兩黨的不分區名單，不僅要在明年1月11日接受台灣人民的檢驗，在往後的歷史上更要一直被用放大鏡來檢視。民進黨的名單當然有應受檢討之處，但國民黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞。

卓榮泰指出，選舉上與吳敦義彼此是競爭對手，但在國家安全立場要站在同一條陣線；選舉時必須爭輸贏，但對外台灣絕對不能輸。

卓榮泰說，確保國防機密，維護國家安全；確保民主體制，維護基本人權；確保黨的靈魂，維護黨的價值，是他與吳敦義現在最重要的職責，兩人應該互相共勉。（編輯：張良知）1081121