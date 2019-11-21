回應卓榮泰 吳敦義：不分區產生比民進黨更民主

國民黨不分區立委名單惹議，黨主席吳敦義19日表示，名單是由200多人共同決定，因此這份名單「絕對公正、沒有任何私心」，甚至比過去產生不分區的方式還公正。中央社記者游凱翔攝 108年11月19日

（中央社記者余祥台北21日電）民進黨主席卓榮泰深夜在臉書發文致國民黨主席吳敦義，指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅跟破壞。吳敦義今天留言說，國民黨不分區產生比民進黨更民主。

卓榮泰深夜在臉書發文表示，國民黨的不分區名單是對國家安全極大的威脅跟破壞，未來嚴重的後果可能是現在都無法想像也無法承受的；卓榮泰呼籲吳敦義做出對的決定，能不能重新檢討一份大家不會擔心的不分區名單。

吳敦義上午在卓榮泰臉書留言表示，國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度，選出來自台灣各地區、各行業的代表，雖然不可能讓每個人都滿意，但是至少是經過公平推舉，並由審查委員會審查資格合格後，經中常會決定，再由中央委員全體會議投票產生，非常嚴謹。

民進黨主席卓榮泰20日深夜在臉書發文致國民黨主席吳敦義，吳敦義21日留言，稱國民黨不分區產生比民進黨更民主。（圖取自facebook.com/JungTaiCho）

吳敦義說，倒是民進黨的不分區名單，是在總統官邸裡「喬」出來的，先不說有沒有派系分贓或黨政不分的疑慮，至少在民主程序上，國民黨的名單是比民進黨更為民主，這一點相信是卓主席也不可否認。

國民黨副發言人黃心華則表示，卓榮泰對他黨不分區指指點點，退將吳斯懷已經講得很清楚，日前赴中參加國父孫中山150週年誕辰紀念，現場播放中國國歌，基於禮儀起立，請問卓榮泰奧運開場播放他國國歌時，會不會不起立。

黃心華說，國民黨不分區經過2次中常會、中央委員會議投票產生，不像民進黨是密室協商出來的，更是派系分贓、招撫小黨，名單中年紀大的一堆。（編輯：蘇龍麒）1081121