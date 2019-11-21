民眾黨不分區見面會 張其祿吳欣盈受關注

台灣民眾黨21日舉辦不分區立法委員提名人媒體見面會，台北市勞動局長賴香伶（中）、中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長張其祿（左2）、鴻海科技集團工業大數據辦公室主任高虹安（左）、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈（右）等人一一自我介紹。右2為黨主席柯文哲。中央社記者郭日曉攝 108年11月21日

（中央社記者陳怡璇台北21日電）台灣民眾黨今舉行不分區立委媒體見面會，其中新光副總吳欣盈對若當選後的利益迴避問題表示會照法規走，中山大學教授張其祿重申對服貿的立場，不是支持、而是呼籲政府要謹慎。

台灣民眾黨不分區立委參選人今天舉辦媒體見面會，台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲致詞後，由不分區列第一位、北市勞動局長賴香伶說明民眾黨政策方向並開放媒體提問。

由於新光人壽副總經理吳欣盈列第7，多位媒體關注她如果當選，立委身分是否與其保險業副總身分衝突、如何利益迴避。吳欣盈表示，在選舉期間會請假、直到明年1月11日選舉結束，而法律目前沒有規定民間企業的主管不得兼職，到時候一切都會照法規走，若被質疑也會好好處理。

台灣民眾黨主席柯文哲（後）21日出席不分區立法委員提名人媒體見面會，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈（前）等人一一自我介紹。中央社記者郭日曉攝 108年11月21日

此外，列第二位的中山大學教授張其祿因接受媒體訪問「張其祿談服貿：台灣不開放沒更好的選項」而被解讀成是支持服貿。

張其祿重申，受訪內容皆在討論引進服貿恐讓貧者愈貧、富者愈富，弱勢者更弱勢，是在呼籲政府重視開放後的衝擊，「有把文章看完的話就知道根本就是反服貿」，不滿被刻意抹紅。

不分區列第三位、鴻海創辦人郭台銘幕僚高虹安表示，從科技轉戰政治是很大挑戰，但絕不是郭台銘與柯文哲的利益分贓，柯文哲面試她時還要求她說明博士論文題目。而郭台銘這幾天一直喊捨不得，高虹安笑說「可能他心情很像嫁女兒」，未來會以科技立法作為政策論述背景。

民眾黨訴求未來將改革選制，增加政黨比例席次及降低分配席次門檻；並修正黨團協商機制，讓立法回歸委員會；也預計推動將成年門檻降至18歲，給青年更多參政權；在國家治理方面將從居住正義、高齡化、少子化、財政紀律等方向著手。（編輯：李亨山）1081121