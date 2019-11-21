挑戰陳明文 林國慶登記參選嘉義縣山區立委

前立委林國慶（前中，白衣）21日上午提著貼有「打破明文規定，讓我們一起存300萬」等字樣的行李箱前往嘉義縣選委會，以無黨籍身分登記參選嘉義縣第2選區（山區）立委。中央社記者蔡智明攝 108年11月21日

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）前民進黨立委林國慶今天以無黨籍身分登記參選嘉義縣第2選區（山區）立委。登記前還清唱一首自己作詞、作曲競選歌曲「嘉義起義」，希望大家跟他翻轉嘉義，「打破明文規定」。

林國慶今天在父母、妻兒、孫子及支持者陪同下，提著貼「打破明文規定，讓我們存300萬元喔」等字樣行李箱，上午10時10分在嘉義縣選委會登記參選山區立委，挑戰現任民進黨立委陳明文。

林國慶還現場清唱他作詞、作曲的競選歌曲「嘉義起義」，其中一段歌詞為「明文規定是什麼，就是講話像聖旨，這遍國慶要甲恁，大家作伙來起義」。

林國慶說，自己告發陳明文高鐵掉300萬元案件2個月了，檢方還沒給社會一個交代，這是選擇性辦案。而自己義賣每個才199元的小皮箱，沒有強迫推銷，賺小小利潤，就遭對手批評斂財，但有人卻賣一張就要新台幣5萬元競選餐券。

包括陳明文在內，嘉義縣第2選區（山區）現共有6人登記參選立委。林國慶接受媒體聯訪時表示，陳明文從政40年從未嘗敗績，山區其他5個候選人，都以打敗「嘉義王」陳明文為共同目標，目前先各自努力爭取鄉親認同，到選戰最後階段，再推民意支持度最高者，「打破明文規定」。

另外，林國慶兒子林智遠今天也針對他是否擔任中共政協委員回應。他說，自己擔任的「特邀性政治協商委員」是沒有拿錢的職務，純粹是為台商服務，且許多台商也擔任同樣職務。

針對林國慶及林智遠談話，陳明文競選總部總幹事黃貞瑜表示，選民期待的立委候選人，是要提出你能為嘉義做什麼，而不是只會編故事抹黑或者演大戲製造仇恨，來當成唯一議題。

黃貞瑜指出，目前總統蔡英文力拚連任，未來是嘉義發展的關鍵4年，鄉親們期望陳明文要扛起這個重擔，用他的豐富經驗跟在立院的分量，替嘉義爭取資源，為縣民發聲。當他們一直在努力顧嘉保台時，卻還有親共候選人，只用抹黑一招打天下，這實在有辱選民智慧。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081121