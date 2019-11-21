黃定和參選立委 國民黨宜蘭縣黨部：開除黨籍

國民黨籍前宜蘭市長黃定和9月宣布以無黨籍身分參選宜蘭立委。國民黨宜蘭縣黨部21日表示，黃定和違紀參選，決議開除黨籍。對此黃定和表示，早已表明退黨，被開除黨籍也無所謂。圖為黃定和11月16日訪問地方行程。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年11月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）中國國民黨籍前宜蘭市長黃定和9月宣布以無黨籍身分參選宜蘭立委。國民黨宜蘭縣黨部今天表示，黃定和違紀參選，考紀會決議開除黨籍。

黃定和對此表示，早已表明退黨，如今被開除黨籍也無所謂了。

黃定和今年6月參加國民黨內立委初選民調時，只以1.117%輸給最後勝出者前宜蘭縣長呂國華。黃定和事後不服，除了於8月底在個人臉書公布退出國民黨聲明，強調將以無黨籍的身分繼續為縣民服務之外，9月初也再度宣布以無黨籍的身分參選宜蘭縣立委，甚至之後數度還陪同台灣民眾黨主席柯文哲在宜蘭跑行程。

國民黨宜蘭縣黨部下午表示，經召開考核紀律委員會議，會中一致決議因黃定和違紀參選立法委員，因此決定開除黃定和黨籍，並報請黨中央核定後生效。

黃定和得知將被開除黨籍後說，他早已主動表明退出國民黨，既然決定要參選立委將全力以赴。（編輯：李錫璋）1081121