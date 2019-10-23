國民黨中常會一致通過 開除李正皓鄭佩芬黨籍

國民黨中常會23日一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓（圖）與資深媒體人鄭佩芬黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北23日電）國民黨中常會今天一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬黨籍；另也通過不分區立委提名辦法、細則和時程，新增中央委員會行使同意權時，被提名人可表述政見1分鐘。

國民黨考紀會日前審議通過建議開除黨籍案2件，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但「留校察看」的建議後，仍然繼續以不實言論造謠，汙衊國民黨提名總統及立委參選人；鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的「換連3.0」言論，詆毀國民黨及多位黨內同志。

國民黨發言人歐陽龍在國民黨中常會後轉述表示，今天會中一致決議，開除兩人黨籍。

此外，中常會也通過第10屆不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人提名作業時程、作業細則。

根據時程規劃，24、25日函請中央委員、各縣市黨部等各單位推薦名單，11月11日至13日召開提名審核委員會議，11月13日將提報中常會。

11月16日召開中央委員會全體會議，對被提名人行使同意權；11月18日以前將行使同意權後的提名名單和排名順序報請主席核定。

歐陽龍說，在11月16日召開中央委員會對被提名人行使同意權時，將新增讓被提名人進行政見表述1分鐘，是有別於以往的作法。（編輯：林興盟）1081023