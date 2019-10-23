更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB世界大賽首戰 國民5比4擊敗太空人拔得頭籌
運動

影片／MLB世界大賽首戰 國民5比4擊敗太空人拔得頭籌

二戰英國傳奇戰機抵台 軍事航空迷卡位拍攝
生活

二戰英國傳奇戰機抵台 軍事航空迷卡位拍攝

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

國民黨中常會一致通過 開除李正皓鄭佩芬黨籍

最新更新：2019/10/23 16:24
國民黨中常會23日一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓（圖）與資深媒體人鄭佩芬黨籍。（中央社檔案照片）
國民黨中常會23日一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓（圖）與資深媒體人鄭佩芬黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北23日電）國民黨中常會今天一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬黨籍；另也通過不分區立委提名辦法、細則和時程，新增中央委員會行使同意權時，被提名人可表述政見1分鐘。

國民黨考紀會日前審議通過建議開除黨籍案2件，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但「留校察看」的建議後，仍然繼續以不實言論造謠，汙衊國民黨提名總統及立委參選人；鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的「換連3.0」言論，詆毀國民黨及多位黨內同志。

國民黨發言人歐陽龍在國民黨中常會後轉述表示，今天會中一致決議，開除兩人黨籍。

此外，中常會也通過第10屆不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人提名作業時程、作業細則。

根據時程規劃，24、25日函請中央委員、各縣市黨部等各單位推薦名單，11月11日至13日召開提名審核委員會議，11月13日將提報中常會。

11月16日召開中央委員會全體會議，對被提名人行使同意權；11月18日以前將行使同意權後的提名名單和排名順序報請主席核定。

歐陽龍說，在11月16日召開中央委員會對被提名人行使同意權時，將新增讓被提名人進行政見表述1分鐘，是有別於以往的作法。（編輯：林興盟）1081023

延伸閱讀
國民黨開鍘李正皓 朱立倫籲多溝通勿將同志變敵人國民黨中常會通過 惡意污衊韓國瑜者就開鍘楊秋興跨海批國民黨：總統提名人令人憂憤
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報