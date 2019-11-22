卓榮泰：民進黨不分區不會威脅國安

（中央社記者游凱翔台北22日電）民進黨主席卓榮泰今天為立委參選人吳怡農造勢，卓榮泰說，民進黨不分區與國民黨不分區最大的差別是，民進黨的名單不會威脅國家安全，若吳怡農當選，將擔負起在立院全力防堵國民黨不分區被提名人吳斯懷破壞國安的關鍵角色。

卓榮泰下午在台北市松山區東隆宮替吳怡農拉抬造勢，針對國民黨不分區立委名單爭議，卓榮泰會前受訪時，呼籲國民黨主席吳敦義不要一錯再錯，因為可以看看，當吳敦義提出這份名單後，國民黨副總統參選人張善政怎麼說，這份名單是一團亂。

卓榮泰強調，民進黨與國民黨不分區名單中最大的差別，就是不會威脅國家安全。

媒體詢問，吳敦義宣稱愛黨愛國。卓榮泰反問：「請問是愛哪個黨、哪個國？」如果吳敦義愛的是共產黨、中華人民共和國，那台灣的愛黨愛國跟吳敦義是不一樣的。

曾赴中國聽中共總書記習近平演說的吳斯懷被列入國民黨不分區，引發議論。卓榮泰表示，吳怡農相當認真，除了努力拚勝選外，現在民進黨也賦予吳怡農新的任務，就是當選後要全力防堵吳斯懷對國安問題的破壞。（編輯：謝佳珍）1081122