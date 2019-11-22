賴清德溫情勸說 綠營陳志成退選基隆立委

民進黨創黨黨員陳志成（左）原傳出將代表台灣維新參選基隆立委，但他22日發表聲明將退選，因民進黨副總統參選人賴清德（中）日前親自拜會，溫情勸說，他也將力挺立委蔡適應連任。右為民進黨主席卓榮泰。（陳志成臉書提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年11月22日

（中央社記者沈如峰基隆22日電）民進黨創黨黨員陳志成原本外傳代表台灣維新參選基隆立委，但他今天聲明退選，主因是民進黨副總統參選人賴清德溫情勸說，他也將力挺民進黨徵召的立法委員蔡適應連任。

陳志成原本外傳要改披台灣維新戰袍，參選基隆立委，外界當時認為，恐衝擊尋求連任的蔡適應，但原本已經領表的陳志成在今天立委登記選舉最後一天於臉書貼文，聲明不選了。

陳志成說，去年市議員選舉時，他已遭遇從政以來前所未遇的不公，這次立委選舉他雖已明確表達參選意願，但民進黨卻未辦初選，改直接徵召，再再讓他憂心民進黨已漸失去民主精神與草根性，因此他才考慮另途參選，希望提供有共同理念的人士多個選擇，也凸顯民主、公平競爭的精神，更希望提醒有權者，選舉制度是人民的權力，非恣意操弄工具；但他也一邊憂心，自己的參選行為恐傷害民進黨。

陳志成今天表示，就在賴清德被宣布成為民進黨副總統參選人當晚，賴清德與民進黨主席卓榮泰來到他服務處溫情勸說，希望他忍讓、顧全大局，他才毅然同意退選。他最後希望民進黨在基隆有充分的勝選機會，並將力挺蔡適應連任。（編輯：張銘坤）1081122