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徐國勇：台灣目前缺潛艦是馬英九的錯

最新更新：2019/11/23 14:21
內政部長徐國勇（左）23日南下嘉義，出席尋求連任的民進黨立委陳明文（右）後援會成立大會，並送上象徵「包中」的包子及粽子。中央社記者蔡智明攝　108年11月23日
內政部長徐國勇（左）23日南下嘉義，出席尋求連任的民進黨立委陳明文（右）後援會成立大會，並送上象徵「包中」的包子及粽子。中央社記者蔡智明攝　108年11月23日

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）內政部長徐國勇今天表示，前總統陳水扁任內，美國要賣8艘潛艦給台灣，時任中國國民黨主席馬英九發動同黨立法委員杯葛預算案，導致台灣目前還缺水下防禦能力。

徐國勇上午到嘉義縣參加尋求連任的民主進步黨立法委員參選人陳明文大林鎮後援會成立大會時表示，他當立委時，台灣要買潛艦，美國也同意賣8艘，但當時馬英九以泛藍立委在立法院占多數優勢杯葛預算案才沒買到。等馬英九當總統，才認知台灣須有潛艦。

「奇怪！民進黨執政時，他杯葛不買，等他自己執政卻要買」，徐國勇說，美國人認為馬英九有問題，潛艦就不賣台灣了。

徐國勇表示，現在總統蔡英文執政，美國同意讓台灣做潛艦，將帶動台灣產業，讓年輕人可留在台灣工作。潛艦藍圖已畫好，正在基隆興建製造潛艦的船塢，自製潛艦、買到先進戰鬥機與最好的戰車，得以確保台灣主權。

他說，護主權須有堅強國防，陳明文在立法院合縱連橫能力有目共睹，顧主權、民主與陳明文，讓陳明文續留國會，與蔡總統一起打拚。

嘉義縣長翁章梁、前嘉義縣長張花冠及大林數十名里長與鎮民代表都出席成立大會挺陳明文。（編輯：李明宗）1081123

內政部長徐國勇（前右）23日南下嘉義，為尋求連任的民進黨立委陳明文（前中）站台，前嘉義縣長張花冠（前左）也出席力挺。中央社記者蔡智明攝　108年11月23日
內政部長徐國勇（前右）23日南下嘉義，為尋求連任的民進黨立委陳明文（前中）站台，前嘉義縣長張花冠（前左）也出席力挺。中央社記者蔡智明攝　108年11月23日
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