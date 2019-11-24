遭批撒幣是心虛 蔡總統：心虛的絕對不會是我

（中央社記者葉臻新北24日電）總統蔡英文上午至鶯歌出席立委蘇巧慧競選總部成立大會，媒體聯訪時詢問蔡總統，外界批評選前端出利多、大撒幣是因為心虛，蔡總統表示，「我覺得心虛的絕對不會是我」。

媒體聯訪時詢問共諜案相關問題，蔡總統表示，這件案子國安單位都有所掌握，也透過相關管道進行查證、調查，如果有不法情事也會嚴查嚴辦，在這段時期對於任何個案都不做評論。

媒體詢問蔡總統，韓國瑜昨天在台中造勢活動中，調侃蔡總統誤把東山鴨頭當從山東來的，蔡總統笑說，昨天已經澄清過，她去過東山、也吃過東山的鴨頭，那天在夜市裡看到東山鴨頭覺得很有趣，就去問服務人員跟台南的有沒有關係，吃吃他們的鴨頭跟東山的鴨頭味道有什麼不一樣。

蔡總統強調，這樣簡單的一個過程，在不經查證的情況下，道聽塗說、信口轉述很不可取，「一個總統候選人講話應該很謹慎」。

媒體詢問蔡總統，國民黨籍總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨天批評，蔡總統拋出的未來0到6歲國家跟你一起養政策，是拿香跟著拜，只學了半套。

蔡總統表示，0到6歲國家一起養的方案，是現在國家對0到6歲照顧方案的擴大，蔡政府執政3年多來把照顧0到6歲小孩的預算從新台幣200多億擴充到600多億，將來也會依國家財政的能力持續擴大。

蔡總統表示，擴大的方案是希望在未來4年，可以把育兒津貼從現在的每人、每月新台幣2500元增加到5000元，準公共化系統裡面的幼兒園，也會持續的增加班數、減少幼兒園父母的負擔。

立委蘇巧慧接受媒體聯訪時，媒體詢問蘇巧慧，父親行政院長蘇貞昌因過度勞累導致病毒感染、顏面神經暫時麻痺，所以無法前往今天的競總成立大會，蘇巧慧心情如何。

蘇巧慧表示，蘇貞昌現在臉部的表情仍然沒有辦法自然，但台灣的醫療技術很進步，所以在中西醫的合作之下，看得出來有很大的進步，但今天可能還是沒有辦法到現場來，她和爸爸都很遺憾。（編輯：方沛清）1081124